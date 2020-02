El Govern pide más concreción al Consell sobre la financiación de Ca na Putxa

El conseller balear de Medio Ambiente, Miquel Mir, pide al gobierno del Consell de Ibiza que deje a un lado los titulares en los medios de comunicación y haga una petición de reunión formal a la Conselleria para tratar la financiación de la planta de triaje de Ca na Putxa. Recordemos que el Ejecutivo que preside Vicent Marí exige al Govern que financie el 30 % y recuerda que en 2007 se firmó un protocolo de intenciones al respecto.

La conselleria de Medio Ambiente no ha recibido carta alguna, ni petición ni llamada para abordar el tema de la financiación de la planta de Ca na Putxa. Ni siquiera cuatro meses después de que la diputada popular Virginia Marí preguntara en sesión plenaria en el Parlament sobre este tema.

Una pregunta repetida este martes, en esta ocasión, por Maxo Benalal, diputado de Ciudadanos, quien ha pedido conocer las intenciones del Govern al considerar que es un “tema importante que concierne a todos los habitantes de Ibiza”.

El Consell pide que el Ejecutivo balear financie el 30 % de los 40 millones que cuesta la planta; sin embargo, Mir ya dijo en su día que la Conselleria no tiene la obligación de financiar las obras ya que el Consell no está haciendo una aportación directa porque salió a concurso y será la UTE Giref quien recupere la inversión. “Nos tendríamos que sentar en una mesa para tratar el tema de manera honesta y responsable y no a través de titulares en los diarios. No hay ninguna petición formal por parte del Consell y ya lo dije el 22 de octubre”, ha zanjado el conseller de Medio Ambiente.