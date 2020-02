Oficial: el BTTBMP corta a Pablo Bertone

No era ningún secreto. Faltaba únicamente el comunicado oficial del club, y ya ha llegado: Pablo Bertone deja de ser jugador del 'B the travel brand Mallorca Palma' después de llegar a un acuerdo con el club de rescindir el contrato. El jugador italo-americano tiene, ahora, distintas ofertas encima de la mesa para vestir otra camiseta, al menos, hasta final de temporada.

La baja del jugador de 30 años llega como resultado de una crisis interna y deportiva que precisaba de un lavado de cara. Según ha informado el club, la rotación de 12 jugadores que estaba utilizando en técnico Félix Alonso en los encuentros, no convencía y no daba los resultados esperados. Por lo tanto, la decisión pasaba por contar con una rotación menor en los encuentros, y el sacrificado debía ser Pablo Bertone, jugador que no ha acabado de rendir al mejor nivel esta temporada, y no contaba con la total confianza del entrenador, a pesar de que ha dejado buenas actuaciones en el Palau de Son Moix.

(Seguiremos ampliando esta información)