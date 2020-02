Primeras cancelaciones de viajes al extranjero por el coronavirus

Primeras cancelaciones en las Islas de viajes al extranjero a causa del coronavirus. Las agencias de viajes del archipiélago han constatado un descenso en las reservas. En todo caso, hacen un llamamiento a la calma.

El presidente de las agencias de viaje en las Islas, Xisco Mulet, pide tranquilidad. Habla de una semana con muchas llamadas de clientes pidiendo información y sobre todo anulando algunos viajes previstos como es el caso de algunos colegios que han decidido no viajar en junio. Algo que Mulet considera precipitado. "Ha habido algún colegio que ha tomado la decisión de cancelarlo" señala.

Mulet hace un llamamiento al sentido común: "Si es un grupo que va a Roma y esto está pasando en el norte, no tiene demasiado sentido. Creo que se nos ha ido un poco de las manos". Explica que los viajes a China y Oriente Medio sufrieron muchas cancelaciones y caída de reservas. Asegura que eso es comprensible pero no lo acaba de entender con otros destinos donde no ha habido ninguna incidencia con el coronavirus.