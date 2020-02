Blas Ruiz Grau: "Algunos seguidores me insultan porque quieren conocer el final de la trilogía"

Han transcurrido siete años desde los crímenes de Mors y su autor, Fernando Lorenzo, recluido en un hospital psiquiátrico penitenciario, no ha completado su plan. Así comienza 'No robarás', la segunda entrega de la trilogía del escritor alicantino Blas Ruiz, en la que advierte de que el mal existe y cualquiera de nosotros podemos ser su víctima.

'No robarás' (Ediciones B) es la continuación de 'No mentirás', la primera entrega del thriller inspirado en la crónica negra española a la que se sumará una tercera parte que, tal y como ha dicho Blas Ruiz en el programa Hoy por hoy, "ya está escrita".

Aunque 'No robarás' lleva tan solo unos días en el mercado son muchos los seguidores que ya han devorado la novela protagonizada por un despiadado psicópata llamado Fernando Lorenzo y por el inspector de policía, Nicolás Valdés.

Antes de iniciar la trilogía, Ruiz se documentó e investigó casos reales de criminales en serie en España y el extranjero, visitó comisarías, se entrevistó con forenses y colaboró con la unidad central de homicidios de Madrid, tal y como ha reconocido en el programa Hoy por hoy. Al mismo tiempo que ha dicho que una vez más la realidad supera la ficción, "aunque parezca mentira existen casos mucho peores de los que los lectores pueden leer en mis novelas. 'No robarás' se queda corta con los casos que he visto", asegura.

Ruiz admite estar sorprendido por el impacto que ha tenido esta segunda novela entre sus seguidores, "algunos me isultan por redes porque quieren conocer el final de la trilogía y para eso tendrá que esperar un tiempo, no mucho". Al mismo tiempo ha reconocido que ya tiene ofertas para llevar a la televisión la trama que tanto éxito le ha reportado. "Existe una oferta muy interesante para llevar a la pantalla esta trilogía, me parece increíble lo que me está pasando", reconoce.

La historia de Blas Ruiz Grau es la de un escritor que se hizo a si mismo, gracias a Internet. Autopublicó su primera obra, La verdad os hará libres en 2012, con un inmediato éxito de ventas. Sus tres siguientes novelas -La profecía de los pecadores, Kryptos y Siete días de marzo- han alcanzado los primeros puestos en las listas de ventas de libros digitales, conquistando a decenas de miles de lectores. También es autor del ensayo sobre investigación criminal Que nadie toque nada y asiduo colaborador de la web literaria zendalibros.com que promueve Arturo Pérez Reverte.

Blas Ruiz mantendrá esta tarde, a las 19.00h, en la librería Educania (Murcia) un encuentro con escritores en el que participará el también escritor Roberto López Herrero.