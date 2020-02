Francisco Tornel: "Adrián Hernández va a llevar al Real Murcia a Primera División"

El Real Murcia ha acudido a la FREMM (Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia) para impartir una ponencia sobre 'Estrategias Directivas en Gestión de Equipos'. Enmarcada dentro de un carácter motivacional, el presidente Francisco Tornel ha atendido a los medios de comunicación antes del coloquio y ha hablado sobre la posibilidad de renovar a Adrián Hernández como técnico grana: "Somos un equipo y una roca, se acabó vender humo. Tenemos los pies en el suelo y nuestro proyecto se está cumpliendo. Como presidente del Real Murcia, hasta que no se resuelva el tema del aumento de capital, no puedo hipotecar al club. Si me preguntas como aficionado, digo que Adrián va a llevar al Real Murcia a Primera División. Lo tengo claro, como aficionado lo renovaría ahora mismo. Depende de cómo se configure el próximo Consejo en base a la ampliación de capital se tomará la decisión", ha afirmado con rotundidad.

El mandatario pimentonero ha continuado hablando de la estructura del club en base al proyecto más inmediato, la ampliación de capital, donde ha desvelado que "el éxito de esto es pura estrategia y está muy estudiado. Antes se vendió pena, pero el perfil ha cambiado y hemos contratado a una empresa de publicidad. Buscamos la estabilidad del club, me emocioné viendo el anuncio que han hecho. Va a ser un éxito, tenemos 25.000 accionistas que van a responder en la nueva ampliación".

En el turno de palabra de Adrián Hernández, el entrenador se ha mostrado agradecido por las palabras de su presidente, pero ha aclarado que primero está el objetivo de la permanencia y después ya se verá: "Para mí es un orgullo estar aquí para aportar mi granito de arena en el mundo empresarial y laboral. Es un ámbito importante, sin duda se puede llevar a cabo y se puede trabajar en ello. No he tenido tiempo de pensar en renovación, cuando tengamos los puntos necesarios para los objetivos, ya miraremos más allá. Por ahora estoy sumergido en demostrar y después pedir", ha dicho.