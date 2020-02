Paco López revaloriza la plantilla granota y la sitúa por encima de los 100 millones de euros

La llegada de Paco López al banquillo del Levante en marzo de 2018 supuso un revulsivo para un vestuario deprimido y que se conjuró para conservar la categoría, pero además implantó un estilo de juego ofensivo, dinámico y en el que el conjunto granota fuera protagonista con balón.

Para poder desarrollar ese modelo de juego necesitaba a futbolistas que tuvieran buen pie y que se adaptasen a ese nuevo concepto. La búsqueda del equilibrio entre una zaga que pretende defender en bloque medio y con una presión adelantada, está en las antípodas de aquel Levante que juntaba dos líneas muy cerca de la frontal del área para salir con dos pases al contragolpe.

Una mezcla de ambas propuestas se pudo observar en la victoria ante el Real Madrid y que puso de manifiesto la profundidad de la plantilla que dispone el entrenador de Silla y la revalorización que han tenido muchos de sus jugadores.

Valor de mercado jugadores del Levante febrero 2020 / www.transfermarkt.com

Paco López superó el pasado fin de semana el record de victorias que un técnico del Levante ha conseguido en Primera y todavía dispone de trece jornadas para conseguir por tercera temporada consecutiva el principal objetivo del club.

Desde el 10 de marzo de 2018, cuando debutó en un banquillo de Primera sumando la primera victoria de su carrera en Getafe, ha dirigido al Levante en 89 partidos de LaLiga con un balance de 29 victorias, 14 empates y 46 derrotas con un promedio de 1,13 puntos por partido.

En todo este trayecto Paco López también ha conseguido que Enis Bardhi cambie su rol de francotirador por el de un centrocampista total y cuya inteligencia le permita brillar en la zona ancha.

Le insistió al presidente, Quico Catalán, para que pagase 1,2 millones por un portero bajito del Numancia y en el que tenía la esperanza de que se convirtiera en el guardameta que más paradas realizara en Primera.

Ha sorteado conflictos con Roger Martí para que cambiara la ansiedad por goles y alcanzado cifras de dos dígitos en las dos últimas temporadas. Le ha dado alas a Campaña para que el equipo flote al ritmo que marca el hispalense y ha gestionado la suplencia del comandante Morales recordándonos todos los días los 12 goles y las 5 asistencias que firmó la temporada pasada.

Y lo más difícil ha sido recuperar a dos jugadores con un encaje muy complicado como Rochina y Vukcevic. El mediapunta valenciano llegó de Rusia tras medio año sin competir, se expulsó para cuatro partidos por protestar al colegiado y con una autonomía física que no le daba para aguantar más de media hora en el terreno de juego. Hoy Rochina es una solución para el equipo, sus goles han sumado 9 puntos y empasta perfectamente con Bardhi y Campaña en el mejor trivote para la medular.

Lo de Vukcevic ya es para matrícula, porque tras el segundo día de entrenamiento y previo desembolso de 8,9 millones de euros al Sporting de Braga, no le tembló el pulso para decirle a la dirección deportiva y al presidente que no contaba con el montenegrino por su falta de implicación, por su lamentable estado de forma y porque no reunía las condiciones para poder competir en el fútbol español.

Después de 53 jornadas de Liga desde aquella primera conversación, tras muchos entrenamientos con caras largas y con la amenaza de no empezar una pretemporada, Vukcevic ha entendido que puede discutirle el puesto a Radoja si juega con el ritmo, con la concentración y con la ambición con la que lo hizo ante el Real Madrid.

Según la página web transfermarket, que sitúa el valor de mercado de cada jugador al termino de los mercados de verano e invierno, la plantilla que se encontró Paco López cuando se hizo cargo del equipo en marzo de 2018 tenía un precio de 43,6 millones de euros y de la que disfruta en febrero de 2020 asciende a 101,3 millones.

Valor de plantilla marzo de 2018 / www.transfermarkt.com

De la plantilla actual a la que se encontró hace dos años se mantienen hasta siete jugadores en un posible once tipo con Postigo, Toño, Campaña, Bardhi, Rochina, Morales y Roger. Solo Aitor, Miramón, Vezo y Melero complementan el registro de jugadores que acumulan más minutos y entre los que también se podrían incluir Radoja y Clerc.

Valor de plantilla febrerp de 2020 / www.transfermarkt.com

Según transfermarket ese once incial cuyo coste asciende a 10,3 millones y de los cuales 5 se corresponde al traspaso de Vezo tendría un valor en el mercado de 77,5 millones de euros entre los que destacan los 15 millones de Campaña y Bardhi, los 10 de Roger y los 7,5 de Aitor Fernández.

El once incial con más valor de mercado / www.transfermarkt.com

Estas cifras todavía son mucho más impactantes si las situamos en el valor de mercado que los futbolistas tenían cuando debutaron con la camiseta del Levante y después de la victoria ante el Real Madrid.

Además, desde su llegada el Levante ha vendido jugadores por un valor superior a los 50 millones de euros en los traspasos de jugadores sobre los que tuvo una notable incidencia como Jefferson Lerma (30,5), Emmanuel Boateng (11), Erick Cabaco (7,8), Oier Olazábal (1,5), Chema Rodriguez (0,5)