El Clínico y el Servet podrán diagnosticar casos de coronavirus en dos horas

El SALUD (Servicio Aragonés de Salud) ha dado más indicaciones a los responsables de los centros coordinadores de urgencias ante una posible aparIción de casos sospechosos de coronavirus. Las indicaciones son similares a las que se ponen en marcha en la campaña de gripe. Además, arranca en el Hospital Clínico y el Hospital Miguel Servet el nuevo test de diagnóstico del virus.

No hay en estos momentos ningún caso sospechoso ni en estudio, ha señalado el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo. El mensaje es de tranquilidad porque "no hay transmisión y es peor el remedio que la enfermedad de trasladar medidas que se están planteando en otros países donde sí hay transmisión real a un país donde no la hay".

Se está actuando igual que en las epidemias de gripe. La responsable médica del 061 daba ayer indicaciones a los centros para que valoren, ante posibles casos, si deben aislarlos en sus casas o no. También les piden a los médicos que recomienden que no acudan a urgencias. Y es que, se trata de una enfermedad leve en principio, con una mortalidad similiar a la la gripe

Y para frenar esta situación, se pone en marcha un nuevo test para el diagnóstico de Covid 19. Creado por Certest Biotec, permite en dos horas descartar posibles casos. Se implanta en el Clínico y el Servet. Esa rapidez "nos va a permitir quitar esas ansiedades, esos miedos y preocupaciones lo más rápidamente posible", señala Falo.

Hay que prevenir y reforzar la vigilancia de posibles casos, pero no hay motivos para la inquietud. Y en esta línea Falo descarta medidas especiales para concentraciones multitudinarias como FIMA (la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola). "No se pueden poner puertas al campo; no podemos vivir en un miedo que nos lleve a aislarnos absolutamente de todo" sino que "hay que ser cautos y aquellas personas que no se sientan bien que no vayan a los espacios de concurrencia pública, insisto, con y sin coronavirus" y "los que estamos bien hagamos vida normal".