¿Tu interlocutor te habla o te responde?

¿Te has parado a pensar en que a veces, donde crees que ha habido una conversación, en realidad tu interlocutor se ha limitado a contestar a tus comentarios? (o viceversa).

Bien, cuando esto ocurre es síntoma de que la comunicación no está fluyendo demasiado bien. Pueden ser varias las causas: que el interlocutor realmente no tenga ni medio interés en hablar con nosotros, pero como es muy educado nos contesta / que el interlocutor tenga algún tipo de enfado hacia nosotros y de ahí que se muestre tan parco / que el interlocutor no tenga ganas de hablar porque esté teniendo un mal día (y no tenga nada que ver con nosotros), …

En cualquiera de los casos, seguir insistiendo, haciendo como que no nos damos cuenta, no tiene ningún sentido. Por tanto, cuando te comuniques con los demás, primero observa qué tipo de respuestas te da la otra parte: ¿te pregunta?, ¿te da pie para continuar la conversación?,… Si esto no se produce y literalmente se limita a contestar cada comentario que hacemos sin elementos que den pie a seguir nutriendo la conversación, es mejor hacernos cargo de la situación. Si tengo confianza con esa persona, le preguntaré si le pasa algo. Si no la tengo… trato de asegurarme de qué está pasando y llegado el momento…sí, me temo que lo mejor es la retirada.

Hablamos de estas cuestiones con Marina Estacio, experta en Comunicación Personal, Comunicadora y Actriz.