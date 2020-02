Merche, cómo hemos cambiado

Por Mercedes Trujillo a lo mejor no les suena, pero si mencionamos el común nombre de Merche enseguida nos viene a la memoria la cantante gaditana, que aunque con periodos de altibajos en su éxito ha mantenido una amplia trayectoria que ya roza las dos décadas y que alcanza ahora su noveno álbum de estudio, ‘Es ahora’, que ya lleva unos meses presentando entre baladas de sentida interpretación y ritmos latinos y reguetoneros como los del primer single, ‘Lo que me dé la gana’, que de paso llamaba al debate de qué es feminismo y qué es libertad en una mujer. Nos remontamos al año 2002 para pinchar su primer éxito.

Aunque había hecho un intento de llevar la canción 'No me pidas más amor' a Eurovisión, finalmente no fue seleccionada. Y menos mal, porque a la vuelta de la esquina le esperaba el premio gordo: su inclusión en la banda sonora de la tercera edición de Gran Hermano. Aquello, a nivel de popularidad y ventas, supuso mucho más que cualquier otro reconocimiento, así que una vez encarrilado el inicio de su carrera profesional, Merche publicó en 2004‘Auténtica’, otro pastillazo de baile para el verano.

En este caso el éxito vino con el single ‘Abre tu mente’, que consiguió repetir la pauta de la edición anterior con otro disco de platino. Y aunque la producción iba encaminada al éxito seguro, lo cierto es que había varios parámetros que diferenciaban a Merche de otros elementos más prefabricados. Porque a su indudable talento en las cuerdas vocales se unía su gran capacidad para escribir las letras de sus canciones, que aunque inevitablemente recalaban en lugares comunes, lo cierto es que se alejaban de la habitual simpleza de otros artistas. Un año sólo tardó en regresar con novedades.

‘Necesito libertad’, su tercer trabajo, ha sido el más exitoso de su carrera con un doble platino y varios temas en los puestos más altos de las listas, como ocurrió con el primer single, ‘Eras tú’, o con otra de cartas de presentación del CD, ‘Bombón’, llamado a subir el mercurio de los termómetros.

Después de unos años frenéticos en los que viaja por toda España en grandes giras, Merche se toma un pequeño respiro para volver no muy tarde, en 2007, con ‘Cal y arena’, un disco en el que los temas dan un salto de calidad con mayor riqueza musical, menos electrónica, mayor detalle en las guitarras o en el trabajo vocal. Mucho tiene que ver la producción de Carlos Jean, que siempre deja su poso en canciones como ‘Ya no me digas lo siento’.

Este disco cambió ligeramente la pauta en la que se movía Merche, hacia un pop más íntimo y con una interpretación mucho más variada y cuidada. Algo que se confirma con su siguiente disparo, ‘Acordes de mi diario’, un magnífico disco en 2010 que mereció nominación a los Grammy Latino y que tuvo un ejemplo destacado en ‘Si te marchas’.

Cosas de la industria, el disco era probablemente el más completo de Merche y de hecho alcanzó el número uno, pero también fue el que, hasta entonces, menos ventas generó. También por la transformación de este negocio, cada vez más patente en la recaudación. Desde entonces no ha repetido los éxitos de antaño, pero sus discos son de buena escucha y variedad musical, desde raíces andaluzas a caribeñas, desde el pop más sentimental a reflejos jazz a lo Nueva Orleans. Por ejemplo el sexto LP, que despidió el año 2012 con el título ‘Un mundo de colores’ y el optimista ‘Luna’.

Vamos a adelantar la rueda del tiempo hasta 2014, apenas dos años, para encontrar el siguiente trabajo, ‘Quiero contarte’, con el que consolidaba una comunidad de seguidores absolutamente fieles que a lo largo de los años la han arropado allá por donde ha desplegado su espectáculo. En este caso pinchamos ‘Te espero cada noche’, una balada de enérgica interpretación que volvía a demostrar la capacidad vocal de la cantante.

Y así, estación a estación, hemos llegado al final del viaje y para despedirnos abriremos el que hasta ahora era último disco de Merche, que vio la luz en 2017 con una pequeña dosis mayor de producción electrónica pero sin avasallar unos temas que como el single primero, ‘Pasajeros’, volvían a repasar una variada paleta de sentimientos y sonidos.