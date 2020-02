Inspección de Trabajo investiga a Glovo en Vitoria por los falsos autónomos

Inspección de Trabajo hizo guardia el pasado viernes en varios locales hosteleros de Vitoria, entre ellos McDonald's y La Pepita, preguntando a los riders repartidores de Glovo que recogían los pedidos esa noche por las condiciones en las que estaban haciendo su trabajo. Entre las preguntas que les realizaron: la cantidad económica que reciben por pedido, horarios de trabajo, condiciones laborales y el funcionamiento de los pagos. Todo ello para aclarar si son falsos autónomos: si su situación laboral se encuentra en fraude de ley.

Entre las cuestiones que Inspección de Trabajo tiene en cuenta a la hora de declararlos falsos autónomos: los riders no negocian sus tarifas, deben justificar sus ausencias para no ser penalizados, cobran por el tiempo trabajado no por la calidad del pedido y la mayoría se dieron de alta en autónomos al entrar a trabajar a Glovo, debido al requisito impuesto por esta empresa, y trabajando únicamente para la misma. Pruebas estas que llevarían a determinar que su situación se encuentre en fraude de ley.

La investigación en Álava acaba de comenzar con estas inspecciones in situ del fin de semana. Todavía tienen que recabar más datos, no solo de los trabajadores, también de la empresa.

Esta Inspección se da además en Vitoria en medio de las protestas de los 'riders' que han visto sus tarifas mermadas y que ya han realizado varias protestas para exigir a la empresa que negocie con ellos mejores condiciones laborales.

No es la única ciudad en la que se han realizado inspecciones

Inspecciones similares se han realizado ya en otras ciudades del Estado en los últimos años, de hecho, en el caso de Barcelona Inspección multó a Glovo con 3,8 millones de euros después de que determinarán que los riders se encontraban trabajando en fraude de ley. En Valencia Inspección resolvió que los riders se encontraban en situación de falsos autónomos y la empresa se vio obligada a contratarlos en régimen general. Hechos similares han tenido lugar también en Madrid y Zaragoza. Sin embargo, Glovo también ha ganado varios casos en los tribunales.