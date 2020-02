A lo largo de estos años de profesión en alguna ocasión me he encontrado con algún partidario de teorías conspiranoicas que quiere salir por la radio. No mencionaré a ninguna para no alimentarlas. Pero, da igual lo que les digas, nunca van a dejar de creer en las manos ocultas que mueven los hilos del mundo.

Les cuento todo ello por el dichoso coronavirus, que no sabemos si se va a convertir en pandemia, pero que ya se ha convertido en el caldo de cultivo que alimenta el miedo, un miedo en muchas ocasiones irracional que se propaga por dar pábulo a charlatanes o al primo de no sé quien, que ese sí que sabe. Si salen a la calle y se colocan en la cola del supermercado o en el bar se darán cuenta de lo que les digo.

Y por ello, conviene que en este asunto los medios de comunicación seamos mesurados y contemos que el tema es preocupante, pero no provoquemos la alarma ni sobreactuemos. Cada año en nuestro país muere más gente por la gripe común asociada a otras patologías.

Vivimos en un mundo interconectado, por tanto, tomemos las medidas higiénicas necesarias, sin volvernos locos, pero sin olvidar a los ancianos y a los más vulnerables.

Lamentablemente, contamos con una Organización Mundial de la Salud, en la que debemos confiar, pero adolecemos, lamentablemente, de una Organización Mundial del Sentido Común.