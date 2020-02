Abraham Gomis: "Queremos lograr la permanencia cuanto antes"

Con los dos que le marcó el pasado domingo al Crevillente Deportivoen el campo “Enrique Miralles” de la ciudad de las alfombras, Abraham Gomis se ha convertido en el máximo goleador del C. D. Eldense con siete tantos en su haber.

El delantero villenense ha pasado hoy por los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER para intervenir en el programa “SER Deportivos Elda – Vinalopó” donde ha reconocido que le costó coger el ritmo de la competición debido a una lesión, aunque “he ido mejorando con el paso de los partidos igual que el equipo”.

Ha explicado los motivos que le llevaron a poner “Papero” sobre el dorsal de su camiseta en lugar de su nombre y apellido: “Es el mote que tiene mi familia paterna en Villena y me lo he puesto como homenaje a mi padre que no ha fallado ni un solo partido para verme jugar”. Del mismo modo, ha destacado el partido que hizo el equipo en Crevillente aunque se muestra cauto para señalar que “tenemos que pensar en el próximo rival que no va a ser fácil” en referencia a la visita del Jove Español de San Vicente, el domingo a las 18.00 h en el Nuevo Pepico Amat en lo que será el primero de los dos partidos consecutivos que jugará el Deportivo en casa ya que después recibirá al Recambios Colón Catarroja. Eso sí, Abraham Gomis no oculta que se presenta “una buena oportunidad para certificar cuanto antes la permanencia que es el objetivo más inmediato”.