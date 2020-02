Comienza la cuaresma con el Vía Crucis

Coincidiendo con el Miércoles de Ceniza, hoy se celebra el Vía Crucis de las hermandades en Jaén capital. La Hermandad del Gran Poder es la protagonista este año de este acto litúrgico organizado por la Agrupación de Cofradías y Hermandades de Jaén y que da el pistoletazo de salida a la Cuaresma.

El acto se podrá seguir a través del 95.6 de SER+ en un programa especial con los compañeros de 'Pasión en Jaén'. Será a partir de las 19:40 horas y será el primero de los especiales que, hasta el Domingo de Resurreción, se emitirán todos los miércoles durante la Cuaresma y a lo largo de toda la Semana Santa. Juan Luis Plaza, uno de los presentadores, ha dado más detalles en 'Hoy por Hoy Jaén'.

Este 2020 tiene la novedad de que este evento se ha tenido que dividir, en cierta manera, en dos partes bien diferenciadas. Ayer martes por la noche se produjo el trayecto de ida hacia la Catedral por parte del Cristo del Gran Poder, con la presencia de numerosos hermanos y una puntualidad suiza. La razón de esta decisión es el largo trayecto que existe desde la Parroquia de la Santa Cruz ubicada en el tramo final del Gran Eje.

El acto comenzará a las ocho de la tarde en el principal templo de la capital. Posteriormente, en torno a las nueve, se producirá el itinerario de regreso a la Parroquia de la Santa Cruz. El camino a recorrer este miércoles será Plaza de Santa María, Maestra, Plaza de la Audiencia, Colón, Doctor Eduardo Arroyo, Millán de Priego, Castilla, Arquitecto Berges, Avenida del Ejército Español, Juan Pedro Gutiérrez Higueras, Salvador Vicente de la Torre, Doctor Gómez Durán, Valencia, Antonio Vallés Perdrix, Gran Capitán, José María Padilla, Músico Damián Martínez y la llegada a su templo poco antes de la una de la madrugada.