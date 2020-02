"Quien no esté preocupado por la gripe, que no se preocupe por el coronavirus"

Quien no esté preocupado por la gripe, que no se preoucupe por el coronavirus. Así de claro y contudente ha sido esta mañana en la SER, Javier Arranz, miembro del comité autonómico de alerta por el coronavirus. Insiste en que es más leve que una gripe y que la única diferencia es que no se ha tenido contacto anterior con esta enfermedad. Recuerda que la gran mayoría de víctimas son personas mayores y con patologías crónicas.

Arranz rebaja el nivel de alarma que se ha generado estos días con los diferentes casos de personas que han fallecido en Italia por esta enfermedad. Insiste en que si el infectado está sano, no hay de qué preocuparse. Recuerda que el gran porcentaje de infectados serán casos leves que se curarán incluso sin medicación y sólo algún paciente deberá recibir atención médica especial.

Explica este médico de familia y miembro del comité autonómico de alerta por el coronavirus que la evolución está siendo favorable en China sólo que ahora los casos detectados en Italia han generado una alarma mayor.

Arranz da por hecho que cada vez habrá más infectados pero, dice, no es una tragedia porque la incidencia sobre los afectados es leve. Recuerda que el índice de mortalidad es del 0'7% mucho menor que la gripe común. Y ya avisa, si todo sigue su curso, el coronavirus se convertirá en compañero durante los siguientes inviernos. Dice Arranz que incluso los pacientes infectados por coronavirus y que se encuentran en estado grave no se están peor que los afectados graves por gripe.