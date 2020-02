Nunes sobre los insultos racistas: "Es bueno que tenga repercusión porque hay que acabar con esto"

Diego Nunes ha hablado en rueda de prensa los actos racistas del partido del domingo pasado en Zaragoza.

El jugador brasileño fue insultado por un aficionado, con gritos de "mono de mierda".

El paulista quiso zanjar el tema pidiendo que no se vuelva a repetir una escena de esta índole: “Hay gente que sufre más con esto y tenemos que pelear para que esto no vuelva a suceder. No esperaba tanta repercusión pero es bueno porque hay que acabar con esto porque hay niños en los pabellones y es un mal ejemplo para ellos. Esto solo va a cambiar cuando se tome alguna medida dura. Si se deja pasar volverá a ocurrir”.