Vadillo: "Quien no meta el pie contra O Parrulo no jugará la Copa de España"

El Palma Futsal quiere ir a la Copa de España con una buena tendencia tras ganar al Zaragoza y jugar este viernes, en Son Moix, contra el O Parrulo Ferrol.

Los mallorquines quieren seguir apretando a sus rivales directos en la zona alta de la clasificación antes de jugar contra el Inter Movistar el próximo jueves en Copa de España.

El entrenador del Palma, Antonio Vadillo, manifestaba que "tenemos que centrarnos en el partido del viernes. A ver si somos capaces de irnos con buenas sensaciones, hacer un buen partido y sumar los tres puntos porque somos conscientes de que va a ser un partido muy difícil" ante un rival del que añadía que "para mí son la sorpresa positiva de la temporada y son un equipo a tener en cuenta".

El objetivo es alargar la dinámica triunfal para seguir con las buenas sensaciones de cara al tramo más decisivo del curso y porque, añadía Vadillo, “una victoria nos ayudaría a volver a asentarnos y darnos cierta tranquilidad para ir a la Copa con buenas sensaciones”.

Finalmente, Vadillo se expresó sobre los hechos ocurridos el pasado domingo en la cancha del Zaragoza y en la que el jugador del Palma Nunes recibió insultos racistas por parte de un pequeño sector de aficionados: "Me cogió muy lejos de donde ocurrió la acción pero sí que vi a los jugadores bastante alborotados y sabía que algo grave había pasado. Mi opinión personal es que esto está fuera de lugar y que hay que tener una mentalidad muy reducida para pensar esas cosas. Puedo llegar a entender que a nivel de afición en un momento de tensión aparezcan insultos pero actos de racismo no. No quiero señalar en ningún momento al Zaragoza como club ni afición porque energúmenos sueltos hay en todos sitios y esta gente no les representa. Hay que levantar la voz para que estas cosas no vuelvan a ocurrir".