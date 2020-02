Alegría: "Un jugador te rinde si le das minutos"

Álex Alegría está siendo un hombre clave del Extremadura desde su llegada en el mercado de invierno.

El delantero, nacido en Plasencia, lleva tres goles en cinco encuentros con el equipo extremeño y se encuentra feliz en el equipo que dirige Manuel Mosquera.

Alegría reconoce en Ser Deportivos Baleares, que en el Mallorca "me faltaron minutos para demostrar mi valía". El delantero asume la decisión del entrenado, pero deja clara su opinión: "Un jugador te rinde si le das minutos y si le tienes que valorar con tan pocos, no son suficientes".

El jugador del Extremadura reconoce que en Copa del Rey esperaba tener continuidad. "Me molestó que hubiésemos dado el pase de clasificación y no nos dieron el premio de la continuidad, pero es respetable".

Sin embargo, en ningún caso cree que Vicente Moreno trate a los jugadores de forma distinta, pero sí "veía que cuando podía haberse dado algún cambio, no se daba. Yo creo que era por confianza en el once".

Alegría habla de la confianza de Moreno en él: "No se si le faltaba confianza en mí, pero él me dijo que no había dado el rendimiento suficiente".

El placentino sigue todos los partidos del RCD Mallorca y está al corriente del día a día del club. Entre otros aspectos, del despido del consejero delegado, Maheta Molango, Alegría comenta que "el club tiene que tomar decisiones y habrá considerado que esa era la mejor. Si no dan los resultados esperados, tienen que pasar cosas. Con Molango tenía una relación cordial".