Ribó sobre las Fallas: "las medidas necesarias contra el coronavirus son cero"

El alcalde de València, Joan Ribó, afirma que las medidas necesarias a adoptar a causa del coronavirus para las próximas fiestas de Fallas son "cero" y ha recordado que el Ayuntamiento no tiene competencias en la materia y hará "lo que les diga" el Ministerio de Sanidad y la Generalitat. Este miércoles se ha celebrado la junta de seguridad local anterior a las Fallas, que ha contado con la presencia de especialistas médicos para valorar la situación.

Ribó pide "huir de la hipocondría y el alarmismo" que hay en parte de la población y que no tiene nada que ver con la realidad. Insiste en restar gravedad al coronavirus, que es mucho menos mortal que la gripe común. Según Ribó, lo que no pueden hacer, incluso desde el punto de vista económico, es "generar alarma exagerada" ni una situación en la que "no tenga nada que ver el miedo de la gente con la realidad, y esta es que es de una gripe mucho menos tóxica que la que todos los días sufrimos".

Calero llama a la "responsabilidad"

La delegada del Gobierno en la Comunitat, Gloria Calero, piensa lo mismo: el sistema sanitario español está funcionando. "Diariamente nos tienen al corriente de lo que está pasando y de momento no está pasando nada alarmante, y por lo tanto tenemos la responsabilidad de tranquilizar a la gente porque se está montando mucha alarma social cuando no debe de haber" tal sensación, ha apuntado.

Se desplegarán drones

Respecto a lo acordado en la Junta de Seguridad, ha anunciado que se aprobará el uso de drones en la ciudad y que ya se van a utilizar para prevenir delitos, venta ilegal y botellones durante las Fallas, que, según ha dicho, "se quieren erradicar" de actos como las mascletaes.

También estará en la zona la unidad Gama, el grupo de atención contra la violencia machista, con puntos fijos y móviles de información para atender posibles casos de violencia contra las mujeres. Y junto a esto un operativo especial de agentes que perseguirá la venta ilegal de botellas y latas. También se impedirá el acceso de bicicletas o carritos que puedan convertirse en obstáculo antes un posible desalojo.

Calero ha destacado la importancia de la colaboración y la coordinación entre las Administraciones y todos los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado para "garantizar unas fiestas seguras", y ha valorado el esfuerzo de la Policía Local por destinar dos unidades Gama para prevenir la violencia machista.