"Al Sporting actual le sobran tuiteros y le faltan inversores"

Como cada martes, en este caso de miércoles, repasamos con Antón Meana la actualidad del Sporting. Su alegría por la victoria, el papel de Javier Fernández o la plantilla, algunos de los asuntos a analizar.

El equipo cambia, él no. "Tenemos todos una sensación extraña porque después de mucho tiempo nos ilusiona un partido del Sporting. El sábado en Ponferrada es un partido ilusionante. La gente tiene ganas de que el equipo se enganche a la parte alta de la tabla. Aunque siga pensando que es un quimera que este equipo ascienda por lo malo que es, no hay nada más bonito que ilusionarse. Ojalá salga bien y el Sporting gane y se meta un poco más arriba en la tabla".

Motivación. "El de la semana pasada tenía cero y el de ahora me motiva. Para que estemos entretenidos el sábado por la tarde nos da. Tampoco puedo ser un veleta, me siguen pareciendo igual de malos y la planificación de Torrecilla sigue siendo desastrosa. Si por ganar dos partidos seguidos pensamos que este es el mejor Sporting de la historia cometeríamos un error y seríamos irresponsables".

Identificación con el equipo. " A mi este Sporting no me representa. Son mi equipo del minuto uno al 90 pero luego me parece gente que no tiene identidad, personalidad; la plantilla no me gusta y a veces me dan vergüenza. Nos han robado el Sporting y esperado que algún día nos lo devuelvan. No es una plantilla de la que merezca la pena estar orgulloso. No voy a cambiar. Hay cosas muy positivas como Pedro o Manu García pero el cómputo global de la plantilla me sigue pareciendo un desguace".

Culpas. "Creo que el problema principal del Sporting es de fútbol. Está mal confeccionada la plantilla y mi presidente se equivoca eligiendo a las personas. El Sporting es un club donde lo controlan todo cuatro o cinco y no se abren las ventanas. El problema es Carmona, Babin, Uros... En el campo podrían jugar mejor y tampoco les veo ganas de revertir la situación. Ahora mismo es un problema de fútbol".

Javier Fernández. "Tiene muchas cosas para reprochar. Muchas veces no da la cara, muchas veces este club parece invisible ante situaciones que son graves y elige muy mal a la gente que le rodea. Lo pienso realmente, pero con quien estoy realmente decepcionado es con la plantilla. Es un vestuario poco comprometido. Creo que no están para subir pero es que el año ha sido lamentable. Ha habido momentos donde podían dar un poco más y no les he visto con ganas. Es muy muy mejorable el rendimiento de la plantilla. Luego se genera mucho ruido en torno a los que criticáis o no criticamos a la directiva. Creo que al Sporting actual, le sobran tuiteros y le faltan inversores, gente que quiera comprar el club. A lo mejor es un problema de ser un mal periodista pero no conozco una buena oferta que haya tenido Javier Fernández y no la haya aceptado. Nunca he dicho que tenga que seguir Fernández el resto de su vida pero es que, ahora mismo tal y como está en tinglado, es el máximo accionista del club. Entre Fernández o nada, yo Fernández. Cuando me digan que enfrente hay una persona que sabe de fútbol, quiere comprar y digan no, ahí tenemos un problema. Se habló de expropiar el club y quedo en la nada. A lo mejor es que nadie quiere el Sporting por lo mal que han dejado el club. No cobro de los Fernández, que me caiga bien no me hace ser una persona que tenga que aplaudirlo todo. Es triste pero nadie serio quiere comprar el Sporting, no tenemos la tesitura de presionar a la directiva porque no quieran vender".