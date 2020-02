Cuando tu hijo también es tu compañero en los videojuegos

La generación que descubrió los videojuegos en los 80 y 90 con las máquinas arcade, ordenadores como el Amstrad o la primera Nintendo, ha crecido y se ha multiplicado (en contra de lo que muchos agoreros pensaban…). Y en muchos casos esos padres siguen manteniendo a día de hoy su afición, ya con las últimas consolas o los PC más potentes, y un pequeño compañero de juegos.

‘Player Two’ (Editorial Minotauro) de Guillermo Tato ha nacido como un “manual para padres jugones” en el que el autor recopila sus experiencias para que los padres sepan guiar a sus hijos en el universo virtual: para que se diviertan y tengan herramientas de cara a evitar peligros como la toxicidad online, las horas recomendables de juego o la compra de contenidos.

Player Two, de Guillermo Tato y con ilustraciones de Juan Carlos Bonache / Editorial Minotauro

El autor reconoce que “básicamente es una continuación de mi anterior libro, ‘Una partida más y me acuesto”, pero en esta ocasión en lugar de ser una mirada al pasado es “una mirada al presente”, para gente que sigue jugando o para aquellos que quiere recuperar su afición con sus hijos. Guillermo Tato asegura que juegos actuales como Fortnite o League of Legends no son tan diferentes de los de hace unos años, por lo que se pueden conectar con los de la juventud de los progenitores. El libro también aconseja a los padres como exprimir al máximo el escaso tiempo del que disponen para jugar, con claves como desechar las misiones secundarias o apostar por el denostado modo fácil. El videojuego “como actividad familiar” es posible, y ‘Player Two’ lo demuestra.

Más actualidad

Las características técnicas confirmadas de Xbox Series X / Microsoft

Microsoft ha anunciado algunas de las especificaciones técnicas de su próxima consola, Xbox Series X, que llegará al mercado a finales de este año 2020. Contará con un procesador con 12 teraflops de GPU, que procesará datos dos veces más rápido que las actuales Xbox One X, contará con tecnología DirectX Raytracing para ofrecer mejor iluminación y reflejos, sistema VRS propio para mejorar la estabilidad de la tasa de imágenes por segundo, y disco duro sólido para tener más rapidez y menos tiempos de carga. La nueva consola de Microsoft permitirá reanudar rápidamente varios juegos previamente suspendidos y será retrocompatible con juegos de hasta la primera Xbox, y aseguran que si se compra un juego para una consola anterior, podremos jugarlo con mejoras y sin coste adicional en Xbox Series X.

Ya está disponible para PS4, Switch y Xbox One ‘Two Point Hospital’, el heredero espiritual del mítico ‘Theme Hospital’, en el que debíamos gestionar un desastroso centro sanitario en clave de humor. Ahora estamos en el condado de Two Point y debemos luchar contra 119 enfermedades diferentes que tratarán de colapsar nuestro hospital, por lo que es buena idea tener a punto toda su maquinaria y no enfadar a las plantas carnívoras del vestíbulo. Los controles del juego de PC se han rediseñado para adaptarlos a las consolas y se incluyen las dos expansiones Bigfoot y Pebberley Island, que contrinuyen a disponer de 21 regiones para jugar.

Animal Crossing: New Horizons llegará en exclusiva para Nintendo Switch el próximo 20 de marzo. En esta nueva entrega viviremos en una isla desierta con ciclos de día y noche y cambios de estación, podremos realizar proyectos de bricolaje reuniendo materiales, y convivir con hasta ocho jugadores en la misma isla. Podremos modificar el terreno construyendo puentes y túneles, y el juego contará con actualizaciones gratuitas y eventos periódicos para disfrutar de nuestra nueva vida en el universo Animal Crossing.

Bandai Namco ha desvelado que el próximo videojuego inspirado en el anime ‘Campeones’, que se llamará ‘Captain Tsubasa: Rise of new champions’, también tendrá modo historia. En él podremos revivir los míticos partidos de fútbol del campeonato de secundaria de Oliver y Benji, aunque con sus nombres originales japoneses. No faltarán los gemelos Derrick o Mark Lenders con sus disparos míticos, y el desarrollo de los partidos y su marcador activará escenas especiales. Todo ello con una estética anime perfecta para que nos sintamos como cuando veíamos la serie de televisión. El juego llegará a lo largo de este año 2020 a PS4, Switch y PC. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.