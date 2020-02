Los empresarios de Castellón, preocupados por la crisis del coronavirus

Los empresarios de Castellón muestran su preocupación por la crisis del coronavirus. El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, ha señalado que afecta tanto a la cerámica como al turismo. Por su parte, la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos ha señalado que cada empresa está tomando las medidas de prevención que considera oportunas. También las agencias de viajes están notando una ralentización en las reservas para las zonas con focos de infección.

Desde la Asociación de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos recuerdan que a pesar de que en Italia se están empezando a tomar medidas, también en Emilia Romagna, que es la zona cerámica italiana, desde Anffecc señalan que de momento no hay orden de cuarentena en esa zona por lo que se sigue trabajando con normalidad en las exportaciones. Por su parte, el presidente de la CEV, la confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, ha admitido que hay preocupación pero no alarmismo

El sector turístico también es uno de los que está notando la crisis del coronavirus. El presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de la Comunitat Valenciana, Miguel Giménez, en una entrevista en Hoy por Hoy Castellón ha asegurado que las reservas continúan aunque se nota una ralentización en las zonas con mayor foco de infectados. Giménez ha señalado que de momento no está afectando a los paquetes vacacionales del verano.

EMPRESARIOS EN BENICARLÓ

Los presidentes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Foment del Treball de Catalunya y la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón), Salvador Navarro, Josep Sánchez Llibre y Ricardo Mur, han reivindicado hoy los corredores Mediterráneo y Cantábrico del ferrocarril y la conectividad de los puertos del arco mediterráneo.



Navarro, Sánchez Llibre y Mur se han reunido hoy en la población castellonense de Benicarló para tratar temas relativos a las infraestructuras, la fiscalidad y otros asuntos que afectan a las tres autonomías que suponen 14 millones de habitantes, aportan el 32 % del PIB al Estado y que concentran el 42 % de las exportaciones de todo el país.



El presidente de Foment del Treball ha señalado que "si comparamos el PIB que representamos -el 32 %- los tres territorios con las inversiones implementadas regionalizadas -el 20 %- hay que hacer una reivindicación territorial justa y objetiva sin ir en detrimento de las otras comunidades autónomas".



Ha recalcado su voluntad de que esas inversiones se materialicen, por ejemplo, con la ejecución del Corredor Mediterráneo, el Corredor Cantábrico y con la conectividad entre "los cuatro o cinco puertos del arco mediterráneo que necesitan estar conectados a través del ferrocarril y las carreteras".



En cuanto al apoyo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana al Corredor Mediterráneo en Cataluña y la Comunitat Valenciana, Josep Sánchez Llibre ha asegurado que todavía "hay muchas obras pendientes", aunque ha destacado que "finalmente hay Gobierno que no está en funciones y empoderado" que espera que, por fin, pueda "implementar los Presupuestos Generales".



El presidente de la patronal catalana ha abogado por "dar confianza a este Gobierno para que estas promesas se puedan hacer realidad. Los empresarios lo que tenemos que hacer es reivindicar que las cumplan, que haya presupuesto y que se ejecuten".



Por su parte, Salvador Navarro ha explicado que este encuentro es el punto de partida de un plan de trabajo conjunto entre las tres patronales unidas por tratarse de "comunidades vecinas" y tener una estrecha relación de clientes-proveedores.



En este mismo sentido se ha pronunciado Ricardo Mur, que ha destacado que era "muy necesario" que "territorios vecinos con lazos comerciales e historia común de muchos siglos nos sentemos a hablar las cosas que nos afectan desde el punto de vista empresarial y económico" y ha destacado el hecho de que Aragón tiene una cifra de negocio con Cataluña de 8.000 millones de euros, y con la Comunitat Valenciana de 2.000.



El representante aragonés ha asegurado que las tres organizaciones están "obligadas a entenderse" y al mismo tiempo "encantadas de fomentar las relaciones comerciales", porque "juntos podemos plantear propuestas comunes en beneficio de las empresas de los tres territorios".



"Yendo juntos tenemos mayor capacidad de reivindicación", ha dicho Mur, quien ha repasado las "prioridades" para Aragón, aunque ha puntualizado que no lo son "de manera aislada, sino de otros territorios".



En este sentido se ha referido al Corredor Cantábrico-Mediterráneo, "por su importancia para el tráfico de pasajeros y mercancías; la A-68 y el desdoblamiento autovía hacia Barcelona, y la travesía central hacia los Pirineos como un paso de mercancías "muy potente para favorecer las exportaciones".



Las tres patronales se reunirán próximamente en Zaragoza y luego en Barcelona, tras esta primera toma de contacto en Benicarló, según ha apuntado el presidente de Foment de Treball.



Josep Sánchez Llibre ha defendido por último la necesidad de un escenario de "estabilidad" al ser preguntado por la primera mesa bilateral de diálogo entre el Gobierno de España y el de Cataluña, y ha dicho que Foment "no valora temas políticos que no sean los Presupuestos Generales del Estado".



Sin embargo, ha añadido, "siempre hemos defendido que daremos por bueno que se reconozca que existe un problema político entre Cataluña y el resto del Estado y valoramos que se quiera resolver porque dará estabilidad y tranquilidad a los empresarios".