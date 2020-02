Confirmados dos nuevos casos de coronavirus por contagio local en Madrid

El coordinador de emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha informado de que ya son tres los casos de contagio local en España. Es decir, que son casos no importados. Dos de ellos son nuevos en Madrid y se suman al de ayer en Sevilla. La comunidad de Madrid dará más información en la mañana de este jueves. Los nuevos casos son pacientes que no habían viajado al extranjero, por lo que no habían estado en los países de riesgo. España tiene en estos momentos 14 enfermos por coronavirus.

Uno de los dos nuevos pacientes es un hombre de 77 años con una patología previa. Se encuentra en estado grave en la UCI. El otro tiene también una patología previa, pero se encuentra estable y está aislado en planta. Es un hombre de 50 años. Ambos están ingresados en el Hospital de Torrejón. Ahora, las autoridades sanitarias estudian su entorno y al personal del hospital que ha estado en contacto con ellos. El coordinador de emergencias ha vuelto a insistir en que estamos en una fase de contención de la enfermedad, aunque ha llamado a tomar las precauciones que indican los expertos.

Los dos nuevos casos se unen a los conocidos en la noche del martes y durante el miércoles en Madrid, cuando las autoridades sanitarias indicaron que dos jóvenes que regresaron de un viaje por el norte de Italia estaban contagiados. Estos dos permanecen en la unidad especial de aislamiento del Hospital Carlos III.

Pero el miércoles se dio a conocer en Sevilla el primer caso por contagio local en nuestro país. A él se suman ahora los dos conocidos en Madrid este jueves como los primeros que no son de personas que se infectaron fuera de España, sino que contrajeron la enfermedad en Sevilla y Madrid.

Los nuevos pacientes se encuentran en el Hospital de Torrejón. Los otros dos en la unidad especial del Carlos III de Madrid. Su unidad de aislamiento es la misma que ya atendió los casos de ébola y de fiebre hemorrágica Crimea-Congo. Se trata del equipo de este tipo con mayor experiencia en Europa y que ya ha sido activado antes en cuatro ocasiones. Los dos pirmeros contagiados en Madrid tienen síntomas leves y permanecen estables, mientras los médicos observan su evolución, según ha explicado el consejero de Sanidad madrileño.

Antes, este jueves, la conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha confirmado un nuevo positivo. De esta manera, ya son 14 las personas infectadas por el virus en nuestro país.