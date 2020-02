Comerciantes y restauradores bajan la barrera de sus negocios contra las políticas de movilidad de Cort

Un importante número de comerciantes y restauradores han bajado la barrera de sus negocios durante una hora y colgaban un cartel simbólico que reza "este comercio urbano se traspasa". Lo han hecho como medida de protesta contra las propuestas del Ayuntamiento de Palma hacia una ciudad más amable con el peatón y que apuesta por la sostenibilidad con la peatonalización de algunas zonas de Palma.

Paralelamente unas doscientas personas entre comerciantes y restauradores se han concentrado a las 11 de la mañana en la Plaça del Mercat y han protagonizado una manifestación que les ha llevado hasta el Ayuntamiento de Palma al grito de "Así no". El presidente de Pimeco, Toni Fuster, defiende que "no están en contra de la peatonalización pero sí de la forma en que se ha hecho". Fuster critica que el Ayuntamiento de Palma ejecuta proyectos que no han sido consensuados y "cierran calles" sin alternativas para los establecimientos.

La protesta ha mostrado una alianza histórica entre comerciantes, restauradores y grandes superficies.