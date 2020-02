Ana González pide no demonizar a la madre que dejó sola a su hija de noche

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha pedido no demonizar antes de tiempo a la mujer que ha sido detenida después de dejar a su hija de 7 años sola en casa la madrugada del miércoles.

"Condeno, me preocupa y me asusta que una niña de siete años esté sola tanto tiempo pero vamos a esperar a conocerlo todo", ha afirmado la alcaldesa, que ha pedido no demonizar antes de tiempo a las mujeres.

La alcaldesa ha confirmado que tras la detención de la madre, de 50 años, la niña vivirá con su hermana, una chica de 23 años "responsable", y por lo tanto, en principio permanecerá en un entorno "favorable".

Un hombre que estaba paseando a su mascota alertó a las cuatro menos veinte de la madrugada de que una niña estaba pidiendo auxilio desde una ventana de la calle Maestro Amado Morán. Los agentes de la Policía Local encontraron en evidente estado de nerviosismo a la menor que les dijo que su madre había salido por la tarde sin dejarle la cena hecha.

Como la puerta estaba cerrada y no se encontró a la mujer, personal del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón accedió al interior del domicilio por la misma ventana por la que la niña se había asomado. A través del padrón municipal la policía localizó a una hermana de la menor que se hizo cargo de la niña al tiempo que avisó de que su madre iba en camino.

La niña manifestó que era frecuente que su madre, de 50 años, la dejara sola en casa, que estaba en condiciones de insalubridad y abandono total, llena de basura y con un fuerte olor.