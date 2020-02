"No hay un día que no recuerdes a Quini o Preciado porque eran el sportinguismo hecho personas"

El periodista Rodrigo Fáez responde a las preguntas de los oyentes con varios asuntos ligados a la actualidad rojiblanca y también un recuerdo especial para Quini en el segundo aniversario de su fallecimiento.

Quini. "Fui al colegio con sus tres hijos. Me acuerdo cuando estaba en la Escuela de Fútbol de Mareo jugando y en un entrenamiento marque un gol, lo fui a celebrar y mientras tanto nos marcaron otro. Me cayó una bronca de El Brujo increíble. En el plano periodístico la primera vez que me mandasteis a Mareo intentaba abrir la puerta de las oficinas donde está la sala de prensa y no abría. Desde fuera no ves lo que hay dentro y estaba él con la pierna evitando que pudiera entrar. Era increíble y todavía me cuesta mucho hablar de él en pasado. Te duele y no hay un día, al igual que con Manolo Preciado, que no te acuerdes de ellos porque eran la sonrisa y el sportinguismo hecho personas".

Proyección Sporting con el Brujo. "Da igual al lugar que vayas. El Barça esta semana estuvo en Nápoles. Yo en mi blog descubrí un museo bastante oculto. Era de un chico, el hijo del mayordomo cuando estaba Maradona. Cuando le dije que era de Gijón me subió a su casa y estaba su madre. Me dijo que Maradona siempre hablaba muy bien de un compañero suyo que no era ni de Cataluña ni de Madrid y ese era Quini. Esa señora me dijo que era del mismo espíritu que esa persona de la que hablaba Maradona".

Objetivos mayores. "A mi dos semanas buenas del Sporting no me cambian lo que he visto el resto de la temporada. Prefiero ser cauto que me ilusiono a la mínima y así me pego la castaña. Eso sí soy el primero en decir que el equipo de las dos ultimas semanas mejora lo visto. La aportación de Murilo esta siendo positiva. Hasta que no se consigan los 50 puntos tiene que mantener la línea de los dos últimos choques porque no es regular".

Murilo. "Tampoco me parece para tanto el bombo que se le está dando. Tiene calidad, es un jugador que necesitaba el Sporting, va a aportar algo y me alegro que, aunque sea tarde, llegue. Un gol y una asistencia aplaudo pero tampoco es Maradona. No vaya a ser que luego el sportinguismo, yo el primero, le aúpe a los altares. Lo esta haciendo muy bien y es muy positivo para la inercia del equipo".

Christian Joel. "La culpa es de los niños pero denota una falta de educación de los padres sobre los chavales que mete miedo. También es verdad que la sociedad en la que estamos, con todos los recortes que hay en la educación, me da miedo lo que viene por delante. En el futbol hay cosas que no se pueden permitir. Chapó para el Sporting y también al Ibiza. Me llamaron desde el club y ves que los primeros a los que le fastidió fue a ellos porque fue un marrón innecesario".

Borja López. "Pienso que se está ejemplificando lo que pasó muchas veces con canteranos del Sporting. Se les acusa mucho antes que a otros. Babin lo ha hecho muchísimo peor que Borja López y al final mira los palos que se le han dado. Si le dan más al chaval tiene que irse de España. A mucho también se les llena la boca de asturianizar el Sporting pero hay un porcentaje de paciencia que no se tiene con los de casa como Borja o Pablo Pérez. No sé si es por envidias pero han sido muy injustos. Vino aquí rechazando mejores ofertas y esta el hombre pasándolo mal".