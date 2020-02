Cabildo y Gobierno ejecutan el proyecto 'línea norte' como solución al riego agrícola

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, mantuvo hace unos días una reunión con el director general de Planificación del Territorio, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias, Víctor Navarro, en el que se trataron varios temas de vital importancia para Lanzarote.

“Entre los asuntos que hemos abordado está el proyecto `línea norte’”, afirma la presidenta tras la reunión, “el cual consideramos de vital importancia, no sólo porque evitaría cualquier problema de suministro en el norte de la Isla, sino que paliaría las demandas del sector agrícola, pesquero y ganadero”.

La obra de este proyecto beneficia a las localidades de Tahíche, Guatiza, Mala, Tabayaesco, Arrieta y Punta Mujeres, así como Arrieta, Haría, Máguez, Órzola o Guinate.

Otro de los asuntos que se trataron ha sido el saneamiento de la isla de La Graciosa y su hoja de ruta. “Nos parece de vital importancia esta ejecución en una isla que tiene desde hace varios años múltiples problemas con su saneamiento; la intención es valorar y ejecutar cuanto antes”.

Además se valoró la elaboración de un estudio de alternativas de disponibilidad de recursos hídricos en Haría, así como realizar estudios específicos de análisis para comprobar la calidad del agua del Charco de San Ginés y la playa de El Reducto en Arrecife.

Crítica de Coalición Canaria

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote lamenta que, una vez más, el Grupo de Gobierno (PSOE-PP), pretenda apropiarse de los buenos proyectos ajenos para venderlos como propios, mientras se inventan toda clase de noticias y supuestos escándalos para tapar su falta de proyecto político.

Sin embargo, con cada paso que dan no hacen si no dejar en evidencia su incapacidad para desarrollar su trabajo. “Ni siquiera han sabido dar continuidad a los proyectos que el anterior grupo de gobierno ya dejó encaminados en muchos de los casos, mientras que en todos los demás se dedican cada día a vender como propios proyectos heredados de la anterior Corporación”, apuntan los nacionalistas.

Tal es el caso del proyecto ‘Línea norte’ como solución al riego agrícola, cuya ejecución han anunciado hoy a través de una nota de prensa, la presidenta, María Dolores Corujo, y el director general de Aguas del Gobierno de Canarias, Víctor Navarro.

“Ya está bien de tergiversar la información y de aprovecharse del trabajo ajeno. Al contrario de lo que anuncian, la Asamblea del Consorcio del Agua acordó durante el anterior mandato iniciar el expediente para la licitación y adjudicación del proyecto ‘Línea norte’ con fondos del, según el partido socialista de Mª Dolores Corujo, denostado FDCAN”. Es decir, Corujo no solo no han ejecutado nada, sino que en 8 meses no ha sido siquiera capaz de sacar a licitación el proyecto.

Consejeros de CC en el Cabildo de Lanzarote en una rueda de prensa. / Cadena SER

A finales de marzo de 2019, el entonces presidente del Consorcio del Agua, Echedey Eugenio, anunció que el Proyecto ‘Instalación de la tubería de Transporte de Zonzamas-Arrieta (Línea norte 1)’ de 5,3 millones de euros, que se financiaría con fondos del FDCAN y que tramitaría la Consejería del Área de Planificación y Coordinación, solo estaba pendiente de dos autorizaciones de cooperación interadministrativa: las de los ayuntamientos de Teguise y Arrecife.

Tal y como se dijo en su momento, es un proyecto que beneficia directamente a las localidades de Tahíche, Guatiza, Mala, Tabayesco, Arrieta y Punta Mujeres e indirectamente a todo el norte, porque desde Arrieta se bombeará el agua a Haría, Máguez, Órzola o Guinate, dónde se requiera.

Hace casi un año, el proyecto ya contaba con las autorizaciones del Servicio Medio Ambiente Cabildo; del Plan Insular del Cabildo; Servicio de Carreteras del Cabildo; así como el informe de cooperación interadministrativa favorable del Ayuntamiento de Haría.

“La obra se tendría que haber licitado en dos meses y una vez adjudicada, debería haberse iniciado, pero ni de eso ha sido capaz este grupo de gobierno y ahora, casi un año después, lo venden como si fuera algo inventado por ellos para dar solución al riego agrícola. ¿Por qué son incapaces de reconocer que lo único que están haciendo es dar continuidad a proyectos iniciados en el anterior mandato? Probablemente porque han elegido pagar el precio de aparentar que rompen con todo lo anterior, escogiendo dos o tres proyectos que atacar, para vender como propios más de un centenar de proyectos heredados”, asevera CC.