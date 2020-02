Ni disculpas ni autocrítica. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha evitado pedir perdón por su gestión en Art Natura, como le ha exigido la oposición durante el pleno extraordinario convocado por PSOE y Adelante Málaga tras la última sentencia que condena al ayuntamiento a pagar 1,8 millones de euros más a los promotores del fallido Museo de las Gemas.

Un pleno en el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, por 16 votos frente a 15, ha evitado la reprobación de De la Torre por este asunto y en el que la intervención del regidor ha estado más enfocada a la jueza del caso -que ahora estudia el recurso presentado por el ayuntamiento-, que al pleno municipal; muestra de ello es el principal argumento del regidor, reiterado hasta la saciedad: que el consistorio cumplió "rigurosamente" el contrato y la otra parte no.

"Pida perdón a todos los malagueños por los 8,7 millones de euros del dinero público tirados a la basura", le espetaba el portavoz del PSOE, Daniel Pérez. "Lo lógico, lo normal es que usted aquí reconociera ese error y pidera disculpas a los malagueños", le solicitaba el portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla. Pero De la Torre lo más que dijo -y fue en relación a si había sido engañado- es que "le hubiera encantado no haber conocido este proyecto".

El regidor sí dio datos sin embargo sobre el coste de las obras de rehabilitación en Tabacalera para el museo de las Piedras Preciosas, que cifró en 17 millones de euros, aunque sacando a continuación un panel con una imagen del recinto para explicar lo 'aprovechado' que se encontraba el espacio hoy día.

Entre las críticas más insistentes de la oposición, una que podría haber cambiado el devenir del caso Art Natura: la inexistencia en el contrato de una claúsula de garantía que hubiese exigido un pago a los promotores del fallido museo en caso de incumplimiento. "No fue posible un contrato distinto", contestó De la Torre.

Más rotunda que el regidor se mostraba la portavoz del PP, Elisa Pérez de Siles, que reconoció sin ambages lo que De la Torre apenas había insinuado: "¿Que el señor Alcaraz y la entidad a la que representaba engañó a este ayuntamiento?, -decía la edil refiriéndose a la persona que capitaneaba la entidad Royal Collection que impulsó el proyecto- "rotundamente sí, al igual que engañó a la mayor parte de la ciudadanía, porque la ciudadanía estaba representada en muchísimas de las entidades del Consejo Asesor (de Art Natura), ¿o es que no engañaron a la CEM (Confederación de Empresarios)? ¿o es que NO engañaron a la Cámara de Comercio? ¿o es que no engañaron al Ateneo de Málaga?".

Una bancada de izquierdas que se esforzaba además en tratar de traerse a su terreno a la portavoz de Ciudadanos y miembro del equipo de gobierno, Noelia Losada, que si bien reconoció que "Art Natura marca el camino de cómo no hay que hacer las cosas", centró sus críticas en la oposición por haber convocado el pleno extraordinario en un intento, a su juicio, de "erosionar y alcanzar protagonismo" cuando ya hubo una comisión de investigación el mandato pasado. "Hay un recurso en curso y no me estoy alineando con el PP, si no con los malagueños (...) De nada sirve que yo repruebe o diga que se pida perdón, ¿sabe lo que sirve a los malagueños? Que se recupere el dinero del canon ¿y sabe cómo se hace eso? con el recurso que hay ahora mismo interpuesto. La portavoz de Ciudadanos acababa indicando que si finalmente los tribunales determinan "que se ha pagado un canon por una actividad que no se ha desarrollado", entonces pedirá "que se pidan disculpas".