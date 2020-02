Marta Díaz: "Da rabia que esté, pero yo decidiré cuando quiero irme"

La consellera no adscrita del Consell de Ibiza, Marta Díaz, seguirá cobrando un sueldo de 33.100 euros al año. El pleno de la institución ha aprobado esta medida rechazando la petición del grupo Socialista para que se le retirara esta asignación.

El vicepresidente del Consell, Mariano Juan, ha reconocido que existe un "vacío legal" sobre como se debe actuar en este tipo de casos. Juan se ha remitido al informe del Secretario del Consell en el que toma como referencias sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo para mantener esta asignación. Asegura que esto es un debate legal y no político "nos guste o no, los sueldos de los cargos públicos son de los cargos públicos y no de los grupos". De paso, Juan ha instado al PSOE a no intentar lavar "sus trapos sucios" en los plenos. Déjennos trabajar, no nos hagan perder más el tiempo y sobre todo no salpiquen a funcionarios de la casa".

Díaz ha señalado que el escrito del PSOE en el que pedía su expulsión y que se le retirara la asignación va contra el reglamento del Consell y es inconstitucional. Ha lamentado que los socialistas quisieran desvirtuar argumentos jurídicos hablando de su amistad con el secretario que elaboró el informe. "No doy crédito ni como letrada ni como político, deberían informarse mejor en lugar de calentar sillas".

Afirma que el PSOE necesita esta tercera dedicación porque ahora entra como consellera Silvia Limones, en sustitución de Vicent Tur que no cobraba retribución alguna. Además, afirma que algún conseller socialista, cobra una dedicación parcial del 90% y esto es "un fraude de ley". Asimismo, ha pedido a los consellers del PSOE "que sean generosos con las dedicaciones que tienen y cedan una parte a Limones".

Díaz afirma que "da rabia que esté, pero yo decidiré cuando quiero irme y nadie me puede obligar".

Argumentos bien diferentes en las filas progresistas. El portavoz del PSOE, Vicent Torres, habla de "decisión política" por el interés del gobierno en mantener a Díaz en el Consell para seguir atacando a los socialistas. " Se han llenado la boca criticando a Díaz, pero ahora la ayudan a seguir en el Consell, dice Torres, que señala que "podrán vestirlo con todos los informes jurídicos que quieran pero es una decisión política".

Asegura que seguirán reclamando esta tercera dedicación pactada a principio de legislatura "porque es lo que nos corresponde". También ha aludido a informes recientes de los tribunales que van en la línea de lo que solicitan. Ha arremetido también contra Ciudadanos del que dice que "ya no pinta nada".

Viviana de Sanz, de Unidas Podemos afirma que mantener la asignación a Díaz "vulnera lo que votó la ciudadanía". Asegura que nadie cuestiona "que el acta de la señora Díaz es suya, pero que hacernos creer que esta es una decisión jurídica es tomarnos por tontos" .