Cabreo del Consell de Ibiza con el Govern por el decreto de vivienda

Cabreo monumental del gobierno del Consell de Ibiza que se siente ninguneado por el Govern por la aprobación del decreto de medidas extraordinarias en materia de vivienda. El vicepresidente de la institución insular, Mariano Juan, considera "muy grave" que no se les haya consultado sobre este texto y tampoco se les haya permitido hacer propuestas.

Juan dice que solo conoce los grandes titulares del decreto ley, pero avisa de que lo importante es "la letra pequeña y cuales de las 25 medidas que se anuncian sirven para Ibiza". Asegura que "me preocupa que se haga un decreto en Mallorca sin contar con el Consell Insular, porque no nos han preguntado nada.

Juan ha ironizado con la posición del ejecutivo autonómico "¿dónde queda el federalismo interior"?. Ha advertido que cuando el texto llegue al Parlament no se podrán hacer cambios "porque eso sí que es un rodillo".

Se pregunta quien ha decidido no hablar con el Consell "porque esto es una falta de lealtad muy importante". Recalca que tenían muchas aportaciones que hacer "en temas como los alquileres turísticos, los precintos, pero no se nos ha pedido opinión de nada".

Juan pone en duda que los autores del texto "sepan algo de la realidad de Ibiza". El vicepresidente del Consell dice que llueve sobre mojado porque ya se aprobó una Ley de Vivienda "y en poco tiempo se han tenido que hacer 25 modificaciones". Asegura que ya alertaron de que la norma no serviría de nada " y ahora tienen que enmendar la inutilidad de la ley". De hecho, destaca que ahora se corrigen algunos de los temas que cuestionaron en su momento "como la solución que da a las cooperativas".

El pleno del Consell ha rechazado hoy una moción de grupo Socialista en la que se pedía el respaldo a las medidas del Govern en materia de vivienda. "No me pidan que aplauda medidas que no conozco", ha zanjado Juan.