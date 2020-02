Cuatro meses luchando contra un bar ilegal en Malasaña

José Luis Pérez lleva 14 años viviendo en Malasaña y nunca había oído hablar de la declaración responsable. Hace cuatro meses abrió en el bajo de su edificio el local de comida rápida ‘BacOn’, y desde entonces su vida se ha vuelto un tormento.

Este establecimiento emplea la puerta interior de la corrala de vecinos como salida de humos, impregnando los pisos con el olor de la cocina. Sus residentes no pueden abrir las ventanas ni tender la ropa ante el riesgo de verse invadidos por el olor a fritanga. Además de los humos, la música y la venta de alcohol hasta altas horas de la madrugada también contribuyen a amargarle la existencia a José Luis. ‘BacOn’ no cuenta con el aislamiento acústico necesario ni la licencia pertinente para ejercer como bar de copas. De hecho, tampoco cuenta con licencia de restaurante, sino de comercio minorista de alimentación, lo cual no permite al local que se cocine allí.

La solicitud de apertura conocida como 'declaración responsable' está posibilitando que ejerza como ‘bar encubierto’. Esta práctica consiste en un documento suscrito por el titular de la actividad que autoriza a los empresarios a abrir negocios sin una inspección previa. Madrid adoptó este sistema en 2014, que fue ideado por la Unión Europea para agilizar la apertura de comercios. Sin embargo, la norma no fue acompañada por el aumento de inspecciones.

“En Malasaña tenemos un bar por cada 35 habitantes. Desde el 2012 el barrio es zona de protección acústica especial (ZPAE), por lo que no se pueden abrir más bares”, indica Jordi Gordon, portavoz de SOS Malasaña, a los micrófonos de ‘Hoy por Hoy Madrid’. “[Los locales] hacen una declaración responsable como barra de degustación y al final se convierten en un bar que hace la competencia desleal a aquellos establecimientos que sí cumplen la normativa”, explica.

En declaraciones a la Cadena SER, Juan José Blardony, director de la Asociación de Hostelería de Madrid, ha manifestado su voluntad de que se acabe con estas prácticas. “Se han abierto un total de 350 de comercios con licencia de barra de degustación autorizados por el Ayuntamiento. Estamos completamente de acuerdo con que se tienen que incrementar los niveles de inspección”, afirma. Consideran que el sistema rápido es esencial para el sector hostelero, pero advierten de sus riesgos. “La declaración responsable como sistema para el comienzo de las actividades no es negativo, pero puede permitir un inicio veloz de actividades ilegales”, expone Blardony.

La puerta de 'BacOn' que expulsa los humos al patio de vecinos. / José Luis Pérez

Las infracciones de esta clase pueden acarrear problemas más allá de la convivencia y la competencia. José Luis Pérez lo sabe bien. En estos cuatro meses su salud también se ha visto afectada. Un certificado médico atestigua que sufre un cuadro de dermatitis probablemente relacionado con otro cuadro de ansiedad e insomnio. “Mi vida se ha convertido en un infierno”, confiesa a la Cadena SER. “Un día bajé a protestar por el volumen de la música y los chicos del bar me insultaron y me intentaron golpear”, relata.

Hasta cuatro denuncias ha presentado Pérez contra ‘BacOn': tres ante la Agencia de Actividades y una por agresión. Desde hace unas semanas cuelgan unos carteles en su balcón refiriendo la situación y pidiendo a la gente que no consuma allí. De momento hay una sanción administrativa en camino, pero los vecinos de San Vicente Ferrer continúan sin saber hasta cuándo durará su padecimiento.