Los eSports se abren paso en Getafe con Kawaii Kiwis

El equipo getafense de eSports Kawaii Kiwis comienza en unas semanas la temporada con el Circuito Tormenta de ‘League of Legends’ con el objetivo de ascender de categoría tras llegar el pasado año a la final de las series. Precisamente abrirá el calendario ante los malagueños de Vodafone Giants, verdugo en ese duelo.

Jesús Fernández Rubio, CEO de Kawaii Kiwis / SER Madrid Sur

El equipo es semiprofesional y la liga es amateur (8 equipos) pero son el escalón justo inferior a los grandes equipos de gaming de nuestro país.

“De esto no se puede vivir, pero los jugadores tienen un sueldo”, nos ha contado Jesús Fernández Rubio, CEO del equipo. Los fundadores son de Getafe y allí está la sede. Su sueño sería poder tener una sede física en su localidad y de momento cuentan con el patrocinio de IMF Business School.

Sus reconocibles uniformes y su mascota, un gran kiwi (el animal) son ya habituales en estos eventos, más pequeños, y de menor nivel, pero que pueden servir para que los jóvenes se vayan fogeando, haciendo un nombre y que los grandes equipos puedan fijarse en ellos.

No solo compiten en LOL, también en Fighting games como ‘Dragon Ball fighterZ’ y, no podia faltar, ‘Call of Duty’.

El club lo componen cerca de una veintena de personas, no solo jugadores.