-¿Es necesario salir de La Palma para salir del armario?

-Por desgracia, sí; es una realidad que todavía persiste.



Así responde a través del teléfono quien trabaja todos los días sobre la realidad LGTBI de la isla de La Palma. Alicia Pérez Bravo, portavoz de Violetas, la única asociación de estas características en la isla reconoce que a pesar de la apertura social, todavía “sigue dando miedo mostrarse abiertamente cómo uno es y se opta por salir y buscar relaciones fuera de la isla”.

Violetas, que impulsó en 2018 la celebración del primer Orgullo de la historia palmera, vuelve a tomar la iniciativa para abrir más aún los armarios analizando científicamente la realidad de una comunidad rural como La Palma que sigue padeciendo “muchas dificultades” para desarrollar una vida normal.

“Sigue habiendo una realidad muy oculta en la isla. Todos nos conocemos pero no abiertamente ‘somos’. Eso dice mucho sobre la libertad que cada uno siente para manifestarse en su contexto de vida, realidad y orientación. Tenemos que ir generando espacios más abiertos y seguros y que la gente no tenga que pasar por el filtro de ‘lo podré hacer o no’”, afirma Bravo.

El estudio, que consta de dos fases, exprime en una primera etapa la experiencia de los profesionales que asisten a estas personas y que sobre todo detectan que “a pesar de que se han dado pasos, sigue siendo difícil, especialmente, para las personas más adultas que han vivido una situación de mayor represión; en los jóvenes vemos que es una realidad dolorosa sobre todo para los entornos más rurales”.

Adela: activista, mayor y palmera

La realidad LGTBI de la isla de La Palma y, sobre todo, entre las personas mayores se encarna en Adela. Ahora forma parte de la Casa Amarilla, en Las Breñas, y el interés por sus gestos reivindicativos y los movimientos disruptores LGTBI en la isla de La Palma llaman la atención de varios grupos de escolares este año en la isla.

Adela, que disfrutó de los “ambientes” LGTBI en Euskadi y también en Madrid tras la dictadura, al llegar a La Palma tuvo que afrontar situaciones que, está convencida, “no todo el mundo aceptaría”.

“Un día, en un aparcamiento de la capital, vi en el parabrisas de mi coche una carta en la que me decían, entre otras ‘preciosidades’, que me iban a cortar la cabeza como a un cabrito”, afirma. La discriminación y las agresiones padecidas entonces procedían de todas las edades: “hubo niños y niñas que cada vez que salía a la calle al supermercado me empezaban a cantar ‘tortilla francesa, tortilla francesa’.

Aunque parezca que ha transcurrido mucho tiempo y sea una realidad lejana, Adela tuvo que soportar durante los años noventa estas circunstancias: “afortunadamente, mi carácter me ayudó a que estas amenazas, insultos e intromisiones a mi intimidad no me afectaran. Como mucho me decía: “tú para delante, que esta gente está como cabras”.