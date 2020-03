Cuesta abajo y sin freno

Otra más. Y ya son cuatro consecutivas las derrotas que acumula un BTTBMP que va cuesta abajo y sin frenos en una LEB ORO que se les está poniendo de un color horrendo. Los cambios que tanto se vienen anunciando desde la derrota en Alicante, de momento, no encuentran respuesta.

Derrota en el Palacio de los deportes de Granada frente al Covirán, un equipo de los llamados "modestos" de la competición (por lo menos así era la imagen que mostraban los granadinos, hasta ayer), que hace descender a la sexta plaza a un equipo que, a principio de temporada, estaba llamado a ascender de manera directa. Los tumbos que da el baloncesto. Probablemente, los días de confección de la plantilla, no se habrían imaginado que en febrero perderían todos los encuentros; desde el 24 de enero no gana el equipo de Félix Alonso.

El primer cuarto se iniciaba con mucho respeto entre los dos equipos, aunque el conjunto granadino dominaba en el electrónico desde los primeros instantes. Mucho acierto local, y una pobre fluidez en ataque del Palma enviaba el encuentro al segundo asalto 22-16.

Al salir a cancha en el segundo cuarto, la charla de Felix Alonso parecía que surtió efecto porque los visitantes salieron a buscar situaciones óptimas de tiro, respetando el sistema de juego del equipo. Aunque, desgraciadamente, el acierto (como ha sido habitual durante todo el mes) no acompañaba y los locales mantenían su ventaja, llegando al descanso cinco puntos arriba (37-32).

Al inicio de la segunda parte, y contra todo pronóstico, el BTTBMP salía mostrando un juego más alegre con el que sentirse más cómodos. Aunque la falta de acierto desde más allá de 6'75 era un lastre que seguían arrastrando los palmesanos, lo cierto es que el cambio de actitud era palpable y el tercer asalto finalizaba tan sólo dos arriba para los locales.

Finalmente, un último cuarto falto de consistencia, de fluidez, acierto, y de una figura que cogiera las riendas del equipo, decantaba el partido a favor de los locales. Final de infarto en el Palacio de los deportes, que por momentos parecía que iba a acabar con la mala racha palmesana, y victoria local por 68-67.

La cosa se pone seria. Quedaban 13 finales que debían ganarse, y de momento se han perdido las dos primeras. El BTTBMP no convence. Y no sólo eso: la preocupación aumenta, y eso es algo que no le conviene a un club que no ha conseguido llenar todavía las gradas del Palau de Son Moix. A expensas del partido entre el Gipuzkoa y el Melilla, el Travel Brand se mantiene sexto, pudiendo cerrar el domingo en séptima plaza. Como digo, cuesta abajo y sin freno.