Medio millar de personas se concentra contra la ampliación de Son Sant Joan

Alrededor de medio millar de personas de la Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto de Palma ha protestado frente la Delegación del Gobierno para reclamar la paralización del proyecto de Aena. Según Cati Torres, una portavoz del colectivo, critican la reformulación de la ampliación y la falta de democratización en el proyecto. Así, lamenta que haya obras que ya se hayan empezado y otras de las cuales tienen la licitación.

Torres señala que la ampliación de la capacidad aeroportuaria va a agravar la crisis climática. Además, le parece incoherente seguir adelante con este proyecto cuando tanto el Gobierno estatal como el Govern de Balears han declarado la emergencia climática. Por ello, afirma que habrá más acciones de los antiaeropuerto en función de lo que hagan tanto Aena como las instituciones.

Los organizadores de la concentración han pedido a los asistentes que firmen para completar las más de 1.700 alegaciones presentadas al proyecto de ampliación.

Por su parte, los manifestantes se quejan de la falta de recursos en Mallorca, sobre todo hídricos, aunque también de los continuos atascos y del uso que se hará de las infraestructuras públicas y de los servicios. Una mujer dice: "¿Acaso no hay suficientes pruebas de que está habiendo un cambio climático? No es normal que en un mes de febrero haga esta calor". Un joven asegura que "cuanto más turistas, más colapso en las carreteras y más problemas en la isla". Otro de los manifestantes destaca: "Quizá no nos afecte a nosotros. Podrá suponernos beneficio a corto plazo, pero a largo plazo la isla va a quedar destruida".