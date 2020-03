Oro, plata y bronce para Úrsula Ruiz, Segio López Barranco y Mariano García

La lorquina Úrsula Ruiz ha vuelto a machacar la historia sumando su enésimo campeonato de España en Pista Cubierta ya que desde 2010 se ha subido a lo más alto del podio. "No me he sentido bien en la prueba pero le he dado con el alma", aseguraba la atleta, que ha ganado por delante de Belén Toimil y Mónica Borraz.

En los 60 metros lisos Orlando Ortega se ha hecho con el oro en Ourense, seguido por el murciano Sergio López Barranco y Pablo Montalvo. Y en los 800 metros Mariano García ha tenido que conformarse con el bronce en una ajustada carrera que se decidió en los últimos metros.