"Estoy muy tranquilo"

El exdelegado del Gobierrno que se incorporó hace 15 días en su puesto de hematólogo en el hospital de Txagorritxu, Jesús Loza, es uno de los facultativos en aslamiento.

Loza mantuvo contacto con uno de los infectados por el coronavirus. "Me encuentro perfectamente", ha dicho a Angels Barceló en 'Hoy por hoy' . "Es evidente que me ha trastocado mi vida ordinaria, pero de alguna manera podemos trabajar desde casa con nuestros equipos", ha asegurado. Es importante que arrimemos el hombro en esta siutuación. Ayer me llamaron y desde que me lo notificaron me estoy tomando la temperatura y siguiendo las normas y, sobre todo, muy tranquilo", ha asegurado. .

Sobre cómo el motivo de su aislamiento, ha contado que "tuvimos una reunión el martes y el médico dio positivo el sábado. Hasta entonces estuve trabajando sin ningún problema".. "El contagio se produce con personas enfermas no con personas que hayamos estado en contacto, la contagiosidad se produce cuando hay patología, si no lo hay no hay posibilidad de contagio", ha señalado. "Es una medida que se ha tomado como preventiva por si desarrollamos la enferemedad pero no contagiamos. El protocolo indidca que tengo que estar 14 días en aislamiento".

Sobre la gestión sanitaria de este brote. asegura que "el Ministerio está trabajando francamente bien en coordinacón con mucha información y mensajes de tranquilidad. Tenemos un gran sistema sanitario y tenemos que matener la calma, hagamos caso a las autoridades, lavémonos las manos con frecuencia", ha recomendado.

"Estos días había las consultas habituales no más afluencia de gente ni nerviosismo. Los médicos estamos más nerviosos porque el núemero de profesionales disminuye y no podemos atender"