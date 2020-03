Charlas, exposiciones, cine y deporte para celebrar el 8M en Linares

Puesta de largo del programa de actividades en torno al 8M, el Día Internacional de las Mujeres. La ciudad de Linares pondrá su grano de arena para reivindicar el papel de la mujer en la sociedad actual y, de otro lado, mantener la defensa de sus derechos para alcanzar la plena igualdad. Aunque algunos actos ya se produjeron en febrero, será marzo el mes donde se aglutine el grueso del calendario para, prácticamente, ocupar casi todas sus fechas disponibles.

No faltarán las charlas sobre salud sexual, democracia, historia o emprendimiento, entre otras. De igual forma, la programación se completa con exposiciones fotográficas, diversas muestras de cine y deporte, con la I Carrera No Competitiva (día 8 de marzo desde el Paseo de Linarejos). En total serán 31 iniciativas en las que ha sido clave la implicación directa de todos los colectivos que forman parte del Consejo Local de la Mujer en Linares, así como otras asociaciones y agrupaciones que no son, normalmente, colectivos exclusivos del movimiento feminista.

Para la edición de este 2020, el Ayuntamiento lanza un nuevo lema, "¿Avanzamos? Por la Plena Igualdad". La responsable de la concejalía del ramo, Myriam Martínez, destaca la importancia de estas acciones porque "los datos estadísticos reflejan que las mujeres, todavía, no están bien representadas en ciertas áreas o en puestos directivos, por ejemplo, del IBEX 35, por lo que enlazamos esa situación con el lema elegido, para avanzar por la plena igualdad".