Vadillo: "Dije que sí al momento. Soy ambicioso"

En la semana de Copa de España, en el día del "Media Day" en un restaurante del Arenal, el Palma Futsal ha dado una de las mejores noticias que puede escuchar tanto la afición, como el propio equipo: su entrenador Antonio Vadillo, firmó el pasado viernes la renovación por dos años vista que le ofreció el club palmesano. Por tanto, el mister seguirá siendo del Palma Futsal hasta, al menos, hasta 2023.

El ex-jugador del Palma se convirtió en primer entrenador de manera automática en 2017, tras anunciar su retirada de las pistas. Tres temporadas más tarde, los frutos de su trabajo han brotado a modo de buenos resultados y buen juego, y la recompensa a todo este tiempo acaba de llegar.

Al inicio del Media Day que, como cada año, organiza el Palma Futsal antes de viajar a la Copa de España, ha anunciado la gran noticia: "Es la sorpresa de la jornada. El viernes pasado decidimos firmar al mister hasta 2023. Él tenía contrato hasta la próxima temporada, pero hemos pensado que era el momento adecuado para darle la solidez que creemos que se merece a nuestro proyecto". Además, el presidente de la entidad ha comentado que esta renovación llega en calidad de premio para Vadillo y su equipo técnico.

El propio entrenador se ha mostrado muy satisfecho y muy orgulloso ante esta buena nueva, y ha asegurado que no le costó nada tomar esta decisión: "Creo que tardé el tiempo que me hicieron la pregunta; no me la esperaba y dije que sí al momento. Soy ambicioso, y cuando di el paso de dejar de ser jugador y meterme a entrenador, sabía que me iba a un transatlántico"