Discrepancias en el Gobierno foral con la actuación del consejero de Educación

Los grupos parlamentarios de Podemos y Geroa Bai -socios de Gobierno con PSN- reconocen discrepancias con el consejero de Educación, Carlos Gimeno, en temas como la negativa a abrir una línea de Modelo D (en euskera) en la localidad de Mendigorría. El motivo esgrimido por el departamento de Educación es que no hay un mínimo de 8 alumnos por curso, requisito para hacerlo. Tampoco comparten la decisión de no autorizar al colegio público de Castejón a salirse del PAI, del Programa de Aprendizaje de Inglés. A pesar de ello, no quieren hablar de "brechas" o "diferencias insalvables", y emplazan a la reunión de seguimiento del acuerdo programático que sustenta al Gobierno (firmado por PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E).

Desde fuera, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, habla de "teatrillo" y no considera tan notables las diferencias en el Ejecutivo de Chivite.