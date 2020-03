Migue Ángel Ramírez: "No era el momento para tomar decisiones drásticas"

Una de las decisiones más impactantes a nivel mediático, la dimisión de Rocco Maiorino como director deportivo de la UD Las Palmas, fue valorada en SER Deportivos por el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez. El máximo mandatario de la entidad destacó que Maiorino propuso al Consejo del club, la posibilidad de la destitución de Toni Otero. Sin entrar en el fondo del asunto, de que podía tener razón, entendimos que no era el momento de tomar ninguna decisión en este sentido. Estamos en una situación delicada, centrados en competir y sacar esto adelante. Era conocido que no había buena relación entre Rocco Maiorino y Toni Otero ,pero entendíamos que ahora mismo no era el momento”.

El presidente dela UD las Palmas, reconoció que Maiorino, condicionó su continuidad a la destitución de Otero, pero al entender que no se podía llevar a cabo en este momento, porque había que hacer una evaluación final, cuando concluyera la temporada, se optó por aceptar su dimisión.

En referencia a la continuidad de Pepe Mel, apuntó que la misma está garantizada a pesar de los malos resultados del equipo, y que el nuevo director deportivo, Luis Helguera ve con buenos ojos, que Mel sea la cabeza visible del banquillo de la UD Las Palmas