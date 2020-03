El PP exige medidas al Govern para evitar los vertidos de aguas fecales en el puerto de Ibiza

El Partido Popular exige al Govern que tome las medidas necesarias para que no se repita la imagen "vergonzosa" de los últimos veranos con vertidos de aguas fecales al puerto de Ibiza. Lo dice el diputado, Mariano Juan que ha instado este martes en el pleno del Parlament al conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, a "no ponerse de perfil" ante este grave problema y a "no pasar la pelota" a los ayuntamientos.

Juan, destaca que los vertidos son cada vez "más cuantiosos" y representan un delito contra los recursos naturales y la salud pública.

El diputado del PP apunta que ahora que el ejecutivo autonómico ha puesto encima de la mesa el traspaso de la gestión de las depuradoras a Ibiza a partir del próximo mes de octubre debe hacer un estudio previo para saber cual es la situación actual de estas plantas. El PP también pide que se aclare que pasará con la recaudación del canon de saneamiento que tanto el gobierno del Consell Insular como los populares quieren que se transfiera a Ibiza.

El conseller de Medio Ambiente responde que el PP "no puede dar lecciones" en materia de depuración de aguas por la gestión que hizo mientras estuvo en el Govern. Mir afirma que los vertidos de fecales están ligados a la presencia de redes unitarias de saneamiento y señala que esto es algo que depende"única y exclusivamente" de los ayuntamientos. Mir dice que se está trabajando con el gobierno para poner en marcha el tanque de tormentas en Ibiza.

El conseller asegura que este año están presupuestados 61,5 millones de euros en depuración de aguas y que desde el 2015 se han invertido 200 millones en esta materia.