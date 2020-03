"La violencia sexista no es el principal problema de las mujeres, sino un síntoma"

La abogada Miren Ortubay ha asegurado que "la violencia sexista no es el principal problema de las mujeres", sino que "solo es un síntoma". "La enfermedad radica en la profunda y estructural desigualdad social; en la injusta asignación de roles en función de los géneros; en la jerarquización de esos roles; y en desiquilibrio de poder que eso entraña", ha explicado.

Ortubay ha realizado estas declaraciones en la presentación del número 12 de de la revista semestral "Grand Place", de Mario Onaindia Fundazioa, cuya edición tiene como temática "Mujer, género e igualdad". También han acudido la secretaria general del PSE-EE y candidata a lehendakari, Idoia Mendia; el director de la revista, Felipe Juaristi; y la coordinadora de este número, Luisa Etxenike.

Este número doce aborda, entre otros temas, la historia del feminismo; la brecha salarial; el deporte femenino; el periodismo de género; y la violencia sexista en la pareja.

Ortubay también se ha referido al derecho penal, al que ella considera "el derecho más patriarcal de todos" y que, en su opinión, "defrauda a las mujeres".

"La finalidad del derecho penal no es la de la protección de las víctimas. El derecho penal es un instrumento represivo, para castigar. A través del derecho penal no combatimos el patriarcado. Como mucho castigamos a algunos hombres malos, y muchas de las mujeres no quieren solo el castigo, sino liberarse de esa relación", ha indicido.

Asimismo, ha criticado que "para imponer esos castigos" el sistema "necesita individualizar los hechos y probralos". En ese proceso, para ella, lo que es la violencia sexista "se desvirtúa, se desnaturaliza". "Un problema que estamos todo el rato diciendo que es estructural, político y cultural, pasa a ser un problema individual de algunas personas que abusan de su posición", ha lamentado.

Por su parte, Mendia ha considerado que "la defensa de la igualdad es una lucha constante y el voto es el mejor arma del ciudadano". Por ello, ha insistido en "hay que apelar a la conciencia de todas las personas que creen que Euskadi debe ser una comunidad de hombres y mujeres libres" y ha pedido a la ciudadanía que "se lo tome en serio" en las siguientes elecciones porque "es más fácil frenar a determinados grupos en las urnas que en los escaños".