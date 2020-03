Reina: "Es un privilegio haber cumplido 100 partidos con esta camiseta"

Manolo Reina cumple 100 partidos vistiendo la camiseta del Real Mallorca. Desde su llegada al club en Segunda B, el portero malagueño ha sido titular indiscutible en el equipo isleño. "Es un privilegio haber cumplido (cien partidos) con la camiseta de este club, que se merece estar en Primera".

El guardameta es consciente de la dificultad que supone para una plantilla como la del Mallorca, mantenerse en Primera División, con el presupuesto más bajo de Laliga. "Llegar a los últimos partidos con opción de salvarse con 3 ó 4 puntos de distancia es nuestro objetivo. Sabíamos que no iba a ser fácil". Reina explica que no pierde el tiempo en hacer cálculos de los puntos que necesitan los insulares para salvar la categoría. "No tengo tiempo para ello, es perderlo, porque no sale como esperas".

El trabuqueño ha hablado de la dureza del Getafe en el último encuentro de Liga en Son Moix. "No es la guerra, ellos juegan con el reglamento y saben jugar a esto y los resultados estan ahí".

El próximo sábado, el RCD Mallorca jugará en Ipurua a las 13h contra el Eibar. 5 puntos hay de diferencia entre ambos equipos, pero para Manolo Reina "no es una final, porque quedan 12 partidos. Si queremos salvarnos es un partido donde nos jugamos mucho".