El Palma Futsal, a romper los pronósticos contra Inter Movistar

La Copa de España, el torneo más apasionante y emocionante del fútbol sala, no admite ni el pronóstico ni la lógica, tampoco en la edición de 2020 en Málaga; ni siquiera para los favoritos.

Ocho equipos, siete encuentros, cuatro días y un vencedor. Tan simple es el recuento como complejo es subir a lo más alto del podio en la final dominical (18.30 horas) en el Martín Carpena. Nadie la ha ganado más que el Movistar Inter: 10 veces. Y tres de ellas (2014, 2016, 2017) con Ricardinho, ante su última Copa de España, porque la próxima campaña pondrá rumbo a París.

"Pase lo que pase, voy a llevar esta competición en mi corazón. Fue la primera que he ganado y me gustaría despedirme ganándola también", expresa el astro portugués, que lo ha conquistado todo en su carrera con el equipo madrileño: "El mejor trofeo que he ganado hasta hoy es ir a cada pabellón y ver la gente aplaudiéndote o esperándote una hora para hacerse una foto".

"Quiero que algún día la gente piense en el fútbol sala y piense en mí", añade en declaraciones a la Federación Española de Fútbol, antes de una Copa de España que abre su equipo este jueves a las 17.00 horas contra el Palma Futsal. Es la misma eliminatoria que hace un año, en Valencia. Entonces, el conjunto madrileño ganó por un apurado 3-2, gracias a un gol en el minuto 36 del brasileño Humberto.

Entonces, el Inter era el favorito del duelo. Y también lo es ahora. Es el líder de la clasificación en la Liga y tiene una plantilla de tremendo potencial. Además, ha ganado siete de sus últimos ocho encuentros en el campeonato, aunque su fiabilidad aún mantiene alguna duda.

El desafío que le planteará el conjunto balear es de una exigencia enorme, como lo ha sido cada vez que se han enfrentado entre sí en los últimos tiempos. Este curso, venció el Inter en la Liga en ambos compromisos por la mínima: 1-0 en Torrejón de Ardoz y 3-4 en Palma.

El bloque de Antonio Vadillo, renovado el pasado lunes hasta 2023, llega quinto, con ambición y con tres bajas: Mati Rosa, Quintela y Allan. "Sabemos de la dificultad que tiene jugar contra ellos, pero somos conscientes de que si hacemos lo nuestro bien le pondremos las cosas muy difíciles y tendremos nuestras opciones”, valora el técnico del Palma.