Convent Carmen no abrirá desde este miércoles su local después de que el Ayuntamiento de València les haya notificado la orden de cese de la actividad de este local situado en el barrio del Carme. La concejalía de Actividades argumenta que solo tienen actividad para ser un centro sociocultural, pero en la realidad actúan como restaurante y local de ocio. Los responsables del espacio lo niegan y acusan al consistorio de tomar "decisiones arbitrarias" y sin respetar las leyes.

El promotor de Convent Carmen, Juan Manuel Sánchez, confirma que acatarán la decisión del Ayuntamiento y cerrarán a partir de este miércoles, aunque anuncia que seguirán todos los cauces legales posibles para defender su postura y poder reabrir un espacio que, explica, gasta 300.000 euros al año en programación cultural. Insiste en que cumplen la ley, que permite tener un servicio de bar y cafetería a los centros socioculturales y alerta de las consecuencias del cierre: se perderán 60 empleos, correrá peligro el restaurante Sucede, que tiene una estrella Michelín y se sustenta gracias al personal de Convent Carmen, y se cambiará el proyecto del hotel que pretenden abrir al lado del centro.

El promotor acusa a la concejala de Actividades, Lucía Beamud y al alcalde Ribó de "no escucharles" y no querer reunirse con ellos y va más allá. Señala a otros tres centros de València que programan actividades culturales sin tener licencia para ello: el Centre del Carme de Cultura Contemporània, el jardín Botánico y la plaza de Toros. Amenaza con acciones judiciales porque, si cierran ellos, tendrán que "cerrar todos".

Amics del Carme exige devolver el edificio al estado original

Amics del Carme, la asociación que ha pedido el cierre de Convent Carme, ha emitido un comunicado en el que piden que la decisión del Ayuntamiento de València sea definitiva y no se reabra el centro y, además, exigen a los promotores que devuelvan el convento a su estado original, antes de abrir el centro en cuestión. Lamentan que hayan sido necesarias "más de 20 denuncias de vecinos y atestados policiales para tomar esta decisión y que la concejala de Actividades "se decidiera por defender a los vecinos y al patrimonio" antes que un negocio privado que consideran "lucrativo".

El Ayuntamiento pide que se solucionen las deficiencias

El alcalde de València, Joan Ribó, se muestra dialogante y apuesta por la reapertura del local si corrigen las deficiencias y se destina a hacer actividades para las que tengan licencia.

Desde la Concejalía de Actividades dicen que en el proyecto que presentaron los promotores, no se mencionaron unas obras que sí se realizaron después para adaptar el espacio a la actividad de restauración que no debería ser el uso predominante.



Reconocen los técnicos municipales que el proyecto preveía "amenización musical", pero los inspectores comprobaron después que el montaje no coincidía con lo previsto e incumplía la norma de contaminación acústica. No solo eso, en el uso diario del espacio se comprueba que se hace un uso sociocultural en el interior y de restauración en el exterior. Es más, el aforo previsto en el exterior, donde se desarrolla la actividad de restauración, duplica el aforo correspondiente al interior.

Respecto a la recusación contra el funcionario del área de actividades, los técnicos municipales aclaran que no está justificada. En cualquier caso no se consideran en la resolución de ceses sus informes.