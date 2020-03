La pista cubierta de Cimavilla ya está abierta al público

A punto de cumplirse dos meses de la inauguración oficial de la Pista Cubierta ubicada en el cerro de santa Catalina, la instalación deportiva abría sus puertas este lunes 2 de marzo por primera vez al público general. Desde su apertura, solo habían hecho uso de ella el alumnado del C.P Honesto Batalón.

La Asociación de Vecinos Gigia Cimavilla será la encargada de gestionar la Pista Cubierta para lo cual contará con la colaboración de Serenos Gijón, quienes cerrarán la instalación.

Los días lectivos el uso será exclusivo hasta las 17:30h para el C.P Honesto Batalón. A partir de la 17:30h y hasta las 22:00h su acceso será libre, al igual que los días no lectivos desde las 9:00h

La instalación, destinada principalmente a actividades deportivas, también admite su reservas ( de no más de dos horas) en días puntuales, para lo que habrá que hacer una petición a la AAVV Gigia Cimavilla en su sede ( casa del Chino) en la plaza de la Soledad.

Las normas de uso de la pista cubierta incluyen no comer dentro de ella, no introducir elementos o materiales que no sea para uso deportivo y que puedan alterar el mantenimiento y funcionamiento de la pista, y respetar y favorecer el clima de convivencia entre los usuarios. El mal uso y el no cumplimiento de las normas pueden anular las reservas.