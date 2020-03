El coronavirus ya ha llegado a la provincia de Alicante. Era cuestión de tiempo que se produjeran los primeros casos. Por eso, ahora conviene hacer una llamada más insistente, si cabe, a la calma.

El Gobierno central y la Generalitat están llevando a cabo una muy buena política informativa. Sus informaciones son rigurosas, con los datos pertinentes y suficientemente claras para que las entendamos todos los ciudadanos. Por ello, les insisto, seamos comedidos y hagamos caso a la información canalizada por fuentes oficiales y por medios de comunicación serios.

El resto de lo que oigan o escuchen en las redes sociales no tiene ninguna credibilidad y no hay que prestarle atención alguna. Y a los expertos en todo, a los que tenemos que aguantar en el tranvía, en el bar o en la cola del supermercado, si no es mucho pedir, pensadlo dos veces, antes de abrir la boca sin sentido.

La incidencia del coronavirus es la que es y no hay que magnificarla. Y esa es una responsabilidad de todos. El tema es complejo, pero no conviene alarmar.

Ser prudentes, lavarnos las manos con agua y jabón y preocuparnos por los mayores es lo que debemos de hacer.