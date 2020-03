El alcalde de San Vicente del Raspeig lanza un mensaje de "calma y normalidad" tras el contagio de un joven

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig quiere transmitir un mensaje de "calma y tranquilidad" a la población, despúes de que la Conselleria de Sanitat confirmara este miércoles que un joven del municipio ha dado positivo por coronavirus. Es uno de los tres casos confirmados en la provincia.

Esta mañana se ha celebrado junta extraordinaria de portavoces en el Consistorio.

En declaraciones a Radio Alicante, el alcalde Jesús Villar ha resaltado que en el municipio el foco está "controlado" y que "por el momento no existe riesgo de contagio" y destaca que se van a adoptar todas las medidas preventivas y se van a seguir todas las recomendaciones que se emitan desde la Conselleria de Sanitat.

Además, confirman que el joven infectado es un adolescente varón que ha sido contagiado después de que sus padres viajaran recientemente a Italia. Presenta síntomas leves y está aislado en su domicilio. Señala también que no acude a clase desde la semana pasada, ya que comenzó a encontrarse mal este fin de semana, por lo que el lunes ya no asistió.

Por eso, Villar explica que no se van a tomar medidas excepcionales y que no se suspenden las clases en el IES María Blasco, que ayer emitió un comunicado en el que explicaba que no se iba a tomar ninguna precaución especial y que Salut Pública estaba aplicando el protocolo correspondiente con el entorno del afectado.

Además, el alcalde pide a la ciudadanía que solo se informe a través de fuentes oficiales.