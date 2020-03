El álbum de Anna Magdalena Bach

¿Sabías que...

... Johann Sebastian Bach regaló a su segunda esposa un cuaderno de tapas verdes con las páginas en blanco. Anna Magdalena copió cuidadosamente en él las piezas para clave que Johann Sebastian había compuesto y que ella y su familia amaban.

“Poco después de nuestra boda, me trajo un librito de música que había hecho para mí. Todavía lo tengo en mi poder y por muy pobre que llegue a ser, no me separaré de él mientras viva...”

... en 1725, aquel primer manuscrito se convirtió en una joya que J. S. Bach llamó el ‘Pequeño libro de Anna Magdalena Bach’.

“Pobre como soy, olvidada, viviendo de las limosmas de la ciudad de Leipzig y vieja (...), no quisiera dejar de ser lo que soy ahora si hubiese de comprar la más hermosa y honorable vejez al precio de no haber sido su compañera...”

... sentada frente a su inseparable clave, Anabel Sáezha grabado en su primer disco este tesoro del barroco en el Album de Anna Magdalena Bach, un trabajo que se presentará el día 13 de marzo, a las 19:00 horas en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

En clave de música #59

La pasión por la música de Anna Magdalena Bach y Anabel Sáez son nuestras protagonistas, en clave de música...

Anabel Sáez es clavecinista, profesora de piano en el Conservatorio de Elche y directora artística de la Orquesta Barroca de Alicante y del ensemble La Galería del Claroscuro.