Los centros educativos no podrán acumular más del 110% de su presupuesto anual

La Conselleria de Educación ha llegado este jueves a un acuerdo con directores, familias y sindicatos para la regulación de los remanentes de los centros educativos públicos y la mejora de la gestión económica.

Entre las novedades del documento consensuado está que los colegios podrán disponer de un remanente de hasta un 110 % de la asignación presupuestaria anual. "Si un centro sobrepasa el 110 %, la Conselleria le va a dar un aviso para que gaste ese remanente superior que le queda en cualquier mejora del centro", explica Francisco Tienda, vicepresidente de la Asociación de Directores de Secundaria.

También que se hará una gestión separada del dinero que reciben de la Conselleria y de aportaciones de familias, de forma que todas las familias podrán saber a qué se destina su dinero.

"Es un acuerdo que se necesitaba para poder modificar las instrucciones económicas que tienen que publicarse a finales de curso para que, en el próximo curso escolar, estén en vigor", indica Tienda.

Remanentes

No tan buenas noticias en lo que respecta a los remanentes recortados para este curso vigente. Y es que el Ejecutivo balear reconoce que no podrá devolverlo este año por falta de liquidez. Eso sí, se compromete a hacerlo en los dos próximos cursos. "Hemos luchado para que se devuelva durante este año, pero desde la Conselleria dicen que es prácticamente imposible porque este dinero proviene de un fondo de contingencia que no tiene liquidez a día de hoy", señala el vicepresidente de la Asociación.

Tienda explica que todas las partes se reunirán dentro de un año para revisar lo acordado y poder modificar aquello que no funcione correctamente.